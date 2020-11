Der Deutsche Aktienindex hat sich Tag für Tag dieser Handelswoche ein Stück mehr über der Unterstützung von 13.050 Punkten stabilisiert.

Gleichzeitig hat aber auch der Druck durch immer weiter steigende Infektionszahlen trotz des Teil-Lockdowns in Deutschland Tag für Tag zugenommen. Ob die technische Unterstützung dieser enormen Belastungsprobe auch heute und in den kommenden Tagen noch standhält, muss sich zeigen. Fällt der Markt darunter, dürfte die Volatilität wieder zunehmen. Ansonsten bleibt die Chance auf einen Test der letztwöchigen Hochs bestehen.

In den USA kommt nun offenbar erneut Bewegung in die Verhandlungen um ein Konjunkturpaket, nachdem der US-Finanzminister den Druck erhöht hat, indem er die staatlichen Notfallkredite Ende des Jahres auslaufen lassen will. Die Banken des Landes seien sehr wohl in der Lage, die Wirtschaft mit den notwendigen Krediten zu versorgen.

Angesichts der Pandemie und des wachsenden Drucks auf die Unternehmen bestehen aber einige Zweifel am Timing dieser Ankündigung. Geht es gut und beide Seiten geben dem Druck nach, war es ein cleverer Schachzug. Sollte das Konjunkturprogramm trotzdem länger auf sich warten lassen, könnte die Erholung der US-Wirtschaft einen herben Dämpfer erleiden. Die Rücknahme der Notfallkredite bedeutet, dass die Anleger ab sofort noch engmaschiger auf die hereinkommenden Wirtschaftsdaten achten werden als bisher.

