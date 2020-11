H&R Gruppe und Mabanaft gründen neues Joint Venture zur Vermarktung von PtX-Produkten

DGAP-Media / 20.11.2020 / 10:18



- Gemeinsames Joint Venture P2X Europe soll CO 2 -neutrale Power-to-X-Produkte (E-Fuels und petrochemische Spezialitäten) aus entsprechenden Kapazitäten abnehmen und über die jeweiligen Vertriebskanäle vermarkten

- H&R realisiert Power-to-Liquids-Pilotanlage zur Vorbereitung der Markteinführung

- Beide Unternehmen erweitern damit ihre Zusammenarbeit um ein weiteres Joint Venture

Salzbergen / Hamburg, 20. November 2020. Die H&R Refining GmbH und die Mabanaft GmbH & Co. KG haben - unter der aufschiebenden Bedingung der Erteilung der erforderlichen kartellrechtlichen Freigaben - eine Vereinbarung über die Gründung des Joint Ventures P2X Europe unterzeichnet, das klimaneutrale Produkte wie E-Fuels und petrochemische Spezialitäten wie Wachse aus entsprechenden Kapazitäten abnehmen und über die jeweiligen Vertriebskanäle der Mabanaft bzw. H&R vermarkten will. In diesem Zuge realisiert H&R eine Pilotanlage an seinem Hamburger Produktionsstandort. In dem sogenannten Power-to-Liquid-Verfahren sollen aus dem bereits dort produzierten grünem Wasserstoff und Kohlendioxid synthetische Rohwachse und Kraftstoffe klimaneutral erzeugt werden. Damit realisiert H&R nach der erfolgreichen Umsetzung des 5 MWel Elektrolyse-Wasserstoff-Projektes 2017 einen weiteren wesentlichen Meilenstein in seiner Nachhaltigkeitsstrategie!

E-Fuels können in konventionellen Verbrennungsmotoren eingesetzt werden und senken damit den CO 2 -Footprint der Fahrzeuge unmittelbar, ohne einen zusätzlichen Logistikaufwand zu verursachen. Die bestehende Antriebstechnik wird ebenso weiterverwendet wie die existierende Tankstellen- und Transportinfrastruktur. Damit löst der Einsatz von E-Fuels eines der wichtigsten Probleme der reinen Elektromobilität, indem er die verbundenen logistischen Herausforderungen - neue Ladestationen, zusätzliche Batterieproduktion und -entsorgung - umgeht. Die Mabanaft Gruppe ist bestrebt, als eine der ersten in Deutschland ihre Kunden über ihr umfangreiches Netz von Tankstellen und Großhandelslieferstandorten mit CO 2 -neutralen E-Fuels zu versorgen.