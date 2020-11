Seite 2 ► Seite 1 von 2

--------------------------------------------------------------------------------Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euroadhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist derEmittent verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Personalia20.11.2020Linz - Die Aufsichtsratsvorsitzende der Oberbank AG Dr. Herta Stockbauer hat derGesellschaft heute mitgeteilt, den Vorsitz im Aufsichtsrat in der kommendenAufsichtsratssitzung, die am 25.11.2020 stattfindet, zurückzulegen. DerRücktritt steht im Zusammenhang mit der Neuordnung der Struktur desAufsichtsrates der Oberbank, die mit der konstituierenden Sitzung im Maieingeleitet wurde. Sie bleibt dem Aufsichtsrat der Gesellschaft alsAufsichtsratsmitglied erhalten.Zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden wird abhängig von der Zustimmung imAufsichtsrat am 25.11.2020 Mag. Dr. Martin Zahlbruckner, Vorsitzender desVorstands der delfortgroup AG, gewählt.Rückfragehinweis:Oberbank AG, Abteilung SekretariatMag. Andreas Pachinger, Tel. 0043 / 732 / 7802 - 37460andreas.pachinger@oberbank.atEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Oberbank AGUntere Donaulände 28A-4020 LinzTelefon: +43(0)732/78 02-0FAX: +43(0)732/78 58 10Email: sek@oberbank.atWWW: www.oberbank.atISIN: AT0000625108, AT0000625132Indizes: WBIBörsen: WienSprache: DeutschWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/72010/4769926OTS: Oberbank AG