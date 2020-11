Böllern nur im ganz kleinen Kreis - Linie der Länder steht

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Böllern an Silvester bleibt im kleinen Kreis der Familie voraussichtlich möglich: Das unter den Bundesländern zunächst diskutierte Böller-Verkaufsverbot scheint kurz vor den Beratungen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über das weitere Vorgehen gegen die Ausbreitung des Coronavirus an diesem Mittwoch vom Tisch zu sein. Auf belebten Plätzen und Straßen soll die Verwendung von Pyrotechnik aber untersagt werden, um größere Gruppenbildungen zu vermeiden, wie aus der bekanntgewordenen Linie der Bundesländer hervorgeht, die auch von Nordrhein-Westfalen mitgetragen wird.

So hat sich NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) gegen ein Böller-Verkaufsverbot ausgesprochen. "Ich würde da vorschlagen, dass wir dieses kleine private Feuerwerk, was da jemand mit seiner Familie entzündet, nicht untersagen", sagte Laschet im ZDF-"heute-journal" am Montagabend. Nach Auskunft von Krankenhäusern würden zwar in der Silvesternacht mehr Verletzte eingeliefert. Selten gehe das aber auf Böller zurück, sondern auf Alkohol, Partys und vieles andere.