Frankfurt / Chicago 24.11.2020 - Die Sojabohnen liegen im elektronischen Handel unter Druck. Die Investoren nehmen Gewinne mit. Die Aktienmärkte können zulegen, Wacker Chemie und BASF klettern deutlich.



Für die Sojabohnen ging es kürzlich auf das höchste Niveau seit mehr als vier Jahren. Die Aussicht auf eine Verengung des Angebots bei hoch bleibender Nachfrage stützte die Notierungen deutlich.





China hat in den vergangenen Monaten weit mehr Sojabohnen geordert als erwartet, was zu einem kräftigen Rückgang der Lagerbestände in den USA führte. Das USDA hat dementsprechend die Schätzungen für die Lagerendbestände angepasst. Gleichzeitig war das Wetter in wichtigen Teilen Lateinamerikas zu trocken, was die Aussaat beeinträchtigt hat. Einige Beobachter gehen davon aus, dass die Prognosen für die Ernte im laufenden Handelsjahr nicht gehalten werden können.Das USDA hat derweil die jüngsten Exportinspektionen veröffentlicht. Hier wurden Lieferungen von 832.637 Tonnen Mais gemeldet, sowie 358.077 Tonnen Weizen. Die Auslieferungen von Sojabohnen beliefen sich auf 2.009.976 Tonnen, wovon 1.438.918 Tonnen zur Lieferung nach China vorbereitet wurden.Im Rahmen der täglichen Berichte meldete das USDA zudem Verkäufe von 334.000 Tonnen Mais an nichtgenannte Kunden.Im elektronischen Handel verliert März-Mais 9,0 Cents auf 4,2425 USD/Scheffel, die Januar-Sojabohnen verlieren 9,25 Cents auf 11,8225 USD/Scheffel. Dezember-Weizen verliert 3,5 Cents auf 6,01 USD/Scheffel.Die Aktienmärkte zeigen sich nach den Entwicklungen in den USA und die Aussicht auf mehrere Impfstoffe fester. Der abgewählte US-Präsident hat den Weg für die Amtsübergabe freigemacht. Zudem wurde gestern ein dritter Impfstoff mit einer recht hohen Wirksamkeit vorgestellt, eine Rally wie an den vorangegangenen Montagen, als ebenfalls Impfstoffe vorgestellt wurden, blieb aber aus.In Asien kletterte der Nikkei 225 um 2,5 Prozent auf 26.165 Punkte, der Hang Seng Index stieg um 0,4 Prozent auf 26.588 Punkte. In China verlor der CSI 300 Index 0,6 Prozent auf 4.974 Punkte. In Australien stieg der ASX 200 um 1,3 Prozent auf 6.644 Punkte.In Europa steigt der Euro Stoxx 50 um 1,1 Prozent auf 3.502 Punkte, der FTSE 100 legt um 1,1 Prozent auf 6.406 Punkte zu, der DAX steigt um 1,0 Prozent und der CAC 40 legt um 1,3 Prozent zu.In Deutschland wurde heute mitgeteilt, dass die Wirtschaft im dritten Quartal um 8,5 Prozent gegenüber dem zweiten Quartal wuchs, verglichen mit dem Vorjahresquartal schrumpfte die Wirtschaft um 4,0 Prozent. Der Ifo-Geschäftsklimaindex ging um 1,8 Punkte auf 90,7 Punkte zurück.Im deutschen Handel verbessern sich Wacker Chemie um 4,8 Prozent auf 102,70 Euro, für BASF geht es um 3,2 Prozent auf 60,24 Euro nach oben. Bayer verteuern sich um 2,0 Prozent auf 48,58 Euro.Leicht unter Druck liegen derweil die Papiere von Symrise, die 2,1 Prozent auf 101,40 Euro.Die Menschheit sieht sich in den kommenden Jahrzehnten massiven Herausforderungen gegenüber, darunter Klimawandel und Bevölkerungswachstum. Während der Klimawandel das Angebot von Rohstoffen zur Lebensmittelproduktion bedroht, bedeutet das starke Bevölkerungswachstum einen steigenden Bedarf an eben jenen Lebensmitteln. Gleichzeitig werden Anforderung an die Lebensmittelsicherheit immer größer.MustGrow Biologics Corp. (WKN: A2PNS7) hat sich im Geschäftsfeld der Biopestizide positioniert. Dieser Bereich, der von zunehmend strengen gesetzlichen Anforderungen befördert, bis zum Jahr 2025 auf 8,5 Mrd. USD anwachsen dürfte, liefert die Grundlage für eine nachhaltige Bekämpfung von Pflanzenschädlingen und -krankheiten. Das landwirtschaftliche Biotechunternehmen MustGrow setzt beim Schutz vor Schädlingen und Krankheiten auf die natürlichen Abwehrmechanismen von Senfkörnern. Das Produkt von Unternehmen ist bereits von der US-Umweltschutzbehörde EPA genehmigt.Aktuell werden weitere Test des Produktes von MustGrow im Einsatz als Bioherbizid getestet. Bei kleinen Unkräutern und Unkrautsamen wurden bereits sehr hohe Erfolgsquoten verzeichnet. Noch vor Ende des Jahres werden dazu Studienergebnisse erwartet.Im Einsatz als Biopestizid hat das MustGrows TerraMG bereits Erfolge verzeichnet. So zeigten Tests eine Wirksamkeit von 96 Prozent bei der Bekämpfung der Kohlhernie, einer Krankheit, für die es bislang keine wirksamen Behandlungsmethoden gab. In Kanada ist davon unter anderem die Rapsernte betroffen - die finanziellen Schäden werden auf jährlich 500 Mio. CAD taxiert.In Kolumbien wird TerraMG bereits zur Bekämpfung der Panamakrankheit (Fusarium Wilt TR4) getestet, welche die globale Bananenproduktion beeinträchtigt.Die Unternehmensführung von MustGrow ist gespickt mit hochkaratigem Personal. CEO Corey Giasson gründete unter anderem Rallyemont Energy, die 2013 an Husky Energy verkauft wurde. Der Chief Operating Officer Colin Bletsky kommt aus Saskatchewan und hat seit frühester Kindheit mit Landwirtschaft zu tun. Professionell war Bletsky für die Leitung des Landwirtschaftgeschäftes von Novozymes BioAG verantwortlich.Quelle:www.youtube.com/watch?v=CjdHrGjUxIoDie Profiteer-Neuvorstellung Manganese X Energy hat in den vergangenen Tagen eine sehr starke Entwicklung gezeigt. Der Boom bei E-Autos geht unvermindert weiter. Je mehr Player hier aktiv sind, desto klarer dürfte auch werden, dass die Elektrifizierung der Individualverkehrs die neue Normalität darstellt. Mehr zu Manganese X Energy Corp. (WKN: A2DHL8) lesen Sie hier:hat am 29. September bekanntgegeben, dass man Testa mit dem eigenen Bio-Pestizid TerraMG gegen die Panamakrankheit in Kolumbien begonnen hat. Die Panamakrankheit (Fusarium wilt TR4) ist eine wesentliche Bedrohung für die globale Bananenindustrie, die ein Volumen von 25 Mrd. USD aufweist. Die Laborergebnisse werden im vierten Quartal 2020 erwartet. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/3jjDU98SmallCap-Investor hat sich kürzlich mit MustGrows COO Colin Bletsky zusammengesetzt, um das Unternehmen kennen zu lernen und die Planungen von MustGrows für die Zukunft zu sprechen.Am 23. November gab MustGrow Biologics bekannt, dass man sich ein exklusives Patent für die Begasung von gelagertem Gemüse und Getreide der University of Idago sichern konnte. Dieses Biopestizid auf Senfbasis wird unter anderem zur Keimunterdrückung bei Kartoffeln eingesetzt. Der Markt für Produkte zur Keimunterdrückung wurde jüngst aufgwirbelt, da das am meiste verwendete Mittel von der EU verboten wurde. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/3frL8H9MustGrow Biologics Corp. (WKN: A2PNS7) ist günstig bewertet und kann eine hervorragende Aktienstruktur vorweisen. 22 Prozent der Anteile werden von Management und Insidern kontrolliert. Daneben ist der Kassenbestand von 2,8 Mio. CAD eine gute Voraussetzung zur Umsetzung der aktuellen Pläne. In den nächsten Wochen sind wichtige Testergebnisse hinsichtlich der Panamakrankheit zu erwarten. Mit Fortschritten bei Problemen, für die es bisher keine Lösung gab, dürfte sich MustGrow zu einem Übernahmekandidaten für Branchenriesen wie Bayer oder Syngenta entwickeln. Lesen Sie hier, warum MustGrow Biologics Corp. (WKN: A2PNS7) das Interesse in der Branche wecken dürfte:https://bit.ly/2EWzp5uHinweis:Redakteure und Mitarbeiter der Publikationen von PROFITEER/shareribs.com halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Anteile an Wertpapieren, welche im Rahmen dieser Publikation besprochen werden.Die Redakteure und Mitarbeiter geben darüber hinaus bekannt, dass sie nicht die Absicht haben, Anteile der besprochenen Wertpapiere kurzfristig zu veräußern oder kurzfristig zu kaufen.PROFITEER/shareribs.com und seine Mitarbeiter werden für die Vorbereitung, die elektronische Verbreitung und Veröffentlichungen dieser Publikation sowie für andere Dienstleistungen entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes, da PROFITEER/shareribs.com an einer positiven Darstellung von MustGrow Biologics Corp. und