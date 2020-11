BENO sichert Rückzahlung der Wandelanleihe 2014/21 (A11QP9) frühzeitig

Rückzahlung der BENO-Wandelanleihe 2014/21 gesichert – die BENO Holding AG hat die Refinanzierung ihrer im April 2021 fälligen Wandelanleihe (ISIN DE000A11QP91) mit einem Volumen von 10 Mio. Euro frühzeitig abgesichert. Noch bis Ende der Woche kann indes die neue BENO-Anleihe 2020/27 zum Ausgabepreis von 100% über die Börse München gezeichnet werden.

Aktien-Wandlung und Anleihe-Tausch

Zur Wandlung in Aktien wurde laut Emittentin ein Volumen von 1,8 Mio. Euro verbindlich angemeldet. Im Rahmen der aktuellen Umtauschangebots in die neue BENO-Anleihe 2020/27 wurde zudem ein Volumen von 3,2 Mio. Euro zum Umtausch angemeldet, was einer Umtauschquote von über 30% entspricht. Darüber hinaus hatten bereits zum Start der aktuellen Anleiheemission Organmitglieder und nahestehende Personen aus dem Unternehmensumfeld Zeichnungsaufträge in Höhe von rund 2,5 Mio. Euro erteilt.