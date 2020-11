---------------------------------------------------------------------------

Tochtergesellschaft der pferdewetten.de AG erhält deutsche Sportwettenkonzession



Die NetXBetting Ltd., eine 100%ige Tochtergesellschaft der pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777), hat vom Regierungspräsidium in Darmstadt die beantragte bundesweite "Konzession zum Veranstalten von Sportwetten im Internet" unter der Domain www.sportwetten.de in Deutschland erteilt bekommen.



Pierre Hofer, Vorstand der pferdewetten.de AG: "Wir freuen uns sehr, nun die Sportwettlizenz erhalten zu haben. Die generelle Regulierung des Sportwetten-Angebots in Deutschland und die Erteilung der Konzessionen an Unternehmen, die sich an die Auflagen des Gesetzgebers halten, begrüßen wir ausdrücklich nicht nur im Sinne eines fairen Wettbewerbs, sondern auch in Sachen Spielerschutz."



Die wesentlichen Lizenzbedingungen betreffen Vorgaben bei den Spieleinsatz- und Einzahlungslimits sowie für das Wettangebot und die Datenerfassung:

- 1.000 Euro Spieleinsatzlimit monatlich pro Kunde



- Erhöhung auf 10.000 Euro bzw. bei einer begrenzten Kundenanzahl auf 30.000 EUR möglich unter Einhaltung konkreter Kriterien und Verlustgrenzen

- Wettprogrammangebot nach Abstimmung mit Behörden



- vor Abschluss der Kundenverifizierungsprozesse nur vorläufige Einzahlungslimits



- Anschluss an zentrale Spielersperrdatenbank



Pierre Hofer: "In der Pferdewette sind wir seit Jahren im Besitz einer bundesdeutschen Lizenz und folgen selbstverständlich deren Auflagen, die im Detail den Auflagen der Sportwettlizenz durchaus ähnlich sind. Unser Geschäft entwickelt sich hier bekanntermaßen trotzdem kontinuierlich erfolgreich. Auch in unserem noch relativ jungen Segment Sportwetten erwarten wir nach der Erteilung der deutschen Konzession eine weiterhin positive Geschäftsentwicklung. Gleiches erwarten wir auch für das künftige Casino-Spielangebot, das wir bislang noch überhaupt nicht im Angebot und somit in unseren Planzahlen haben."



Düsseldorf, den 24.11.2020



Pierre Hofer

Vorstand



pferdewetten.de AG

Kaistraße 4

D-40221 Düsseldorf

Telefon: +49 (0) 211 781 782 10

Telefax: +49 (0) 211 781 782 19

E-Mail: verwaltung@pferdewetten.de

Internet: www.pferdewetten.ag



