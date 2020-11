Kommunale Verwaltungsbehörden erkennen, dass ExaGrid außergewöhnliche Backup-Speicherlösungen anbietet

Die IT-Abteilung der Stadt Kennewick im US-Bundesstaat Washington leistet Support für verschiedene städtische Abteilungen, aber auch für das zwei Countys übergreifende Polizeiinformationsnetzwerk (BiPIN) des Benton County und des benachbarten Franklin County, um die Effizienz beim Informationsaustausch zwischen den Polizeidienststellen in den beiden Countys zu maximieren. An dem Informationsnetz sind 13 Institutionen beteiligt. „Viele Jahre lang haben wir mit der Lösung Veritas Backup Exec Daten auf Quantum-Bandlaufwerken und anschließend auf der Dell EMC Data Domain gesichert. Einer der größten Nachteile dieser Lösung waren die nötigen Lizenzen für Backup Exec sowie für die Data Domain. Wir mussten für die Deduplizierung und die anschließende Speicherung der deduplizierten Daten für beide Produkte zusätzliche Lizenzen erwerben. Als wir unsere Umgebung virtualisierten, benötigten wir weitere Lizenzen für VMware Server und VMDK-Speicher. Diese Lizenzierungssituation ist so, als ob man ein Auto ohne Reifen kaufen würde. Das war eine ziemlich frustrierende Erfahrung. Als städtische Behörde müssen wir auf das Budget achten. Wir hatten den Eindruck, dass wir für das, was wir bezahlen, nicht die optimale Backup-Lösung erhalten haben“, so Mike O’Brien, leitender Systemingenieur der Stadtverwaltung.

„Die Scale-Out-Architektur ist eines der wichtigsten Verkaufsargumente von ExaGrid, insbesondere die Tatsache, dass wir verschiedene ExaGrid-Appliances kombinieren und an unser vorhandenes System anpassen können. Der Umstieg auf ExaGrid lag auf der Hand, denn die Upgrade-Möglichkeiten von ExaGrid übertreffen die Optionen von Data Domain bei Weitem. Als der Speicherplatz auf unserem Data Domain-System knapp wurde, hatten wir gehofft, dass wir die Kapazität der Laufwerke im ursprünglichen Rack einfach erhöhen können. Zu unserer Enttäuschung erfuhren wir jedoch, dass wir noch ein weiteres, fast identisches Rack kaufen mussten, das obendrein auch noch viel teurer als das erste Rack war“, so O’Brien.