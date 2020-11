---------------------------------------------------------------------------

NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN GÄNZE ODER IN TEILEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER BEKANNTMACHUNG RECHTSWIDRIG IST. WEITERE BESCHRÄNKUNGEN SIND ANWENDBAR. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER BEKANNTMACHUNG.



25. November 2020



fashionette AG



Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 4 lit. b) und Abs. 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch ("Marktmissbrauchsverordnung") und gemäß Art. 6 Abs. 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 über die Durchführung von Stabilisierungsmaßnahmen



Im Anschluss an die Vor-Stabilisierungs-Mitteilung vom 20. Oktober 2020 hat der nachstehend genannte Stabilisierungsmanager der fashionette AG, Düsseldorf, Deutschland, (Ansprechpartner: Daniel Raab; Telefon: +49 (0)211 17607828) mitgeteilt, dass Kursstabilisierungen (im Sinne von Art. 3 Abs. 2 lit. d) der Marktmissbrauchsverordnung) in Bezug auf das Angebot der folgenden Wertpapiere, wie nachstehend angegeben, vorgenommen wurden:

Die Wertpapiere:

Emittent: fashionette AG Garant (falls vorhanden): Nicht zutreffend Nominelles Gesamtvolumen des Angebots 3.200.000 (ohne Mehrzuteilungsoption):

Beschreibung: Stückaktien ISIN DE000A2QEFA1 Angebotspreis: EUR 31,00

Stabilisierung:

Stabilisierungsmanager: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers Aktiengesellschaft Existenz, maximale Größe der 405.000 Stückaktien Mehrzuteilungsoption:

Handelsplatz der Kursstabilisierungen: Frankfurter Wertpapierbörse, Xetra (XETR)

Kursstabilisierungen:



Handelstag Kauf (K) Nominale Ausführungs- Währungs- Handelsplatz und -zeit / Verkauf (Stücke) preis kürzel (MIC (ISO (V) (0,0000) (ISO 4217) 10386)) 17.11.2020 K 137 30,2500 EUR XETR 12:34:47

17.11.2020 K 164 30,2000 EUR XETR 12:34:47

17.11.2020 K 199 30,1500 EUR XETR 12:34:47

17.11.2020 K 500 30,2500 EUR XETR 12:35:03

17.11.2020 K 400 30,0000 EUR XETR 12:35:17