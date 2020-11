Dr. Stoll & Sauer reicht Klage im Hybrid-Nepp gegen Daimler AG ein / Mercedes GLC 300 e 4Matic hält Reichweite und Verbrauchswerte nicht ein

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Lahr (ots) - Plug-in-Hybride sollten die umweltfreundliche Lösung für dieAbgasprobleme der Automobilindustrie sein. Doch die Kombination ausVerbrennungs- und Elektromotor hält nicht, was sie verspricht. Im Gegenteil: DieDeutsche Umwelthilfe hat herausgefunden, dass zahlreiche Modelle wahreDreckschleudern sind. Auch werden versprochene Leistungsdaten wie Spritverbrauchund Reichweite des E-Motors nicht eingehalten. Nach dem Diesel-Skandal solltensich Verbraucher den Hybrid-Betrug nicht gefallen lassen.Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH hat daher am 13.November 2020 die erste Klage im Hybrid-Skandal gegen die Daimler AG amLandgericht Offenburg eingereicht. Dr. Stoll & Sauer rät betroffenenVerbrauchern zu einer anwaltlichen Beratung im kanzleieigenen kostenlosenOnline-Check (https://www.dieselskandal-anwalt.de/klageweg-pruefen) . DieKanzlei gehört zu den führenden im Diesel-Abgasskandal. Die beiden Inhaber habenden Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) in der VW-Musterfeststellungsklagevertreten, einen 830-Millionen-Euro- Vergleich (https://www.vw-schaden.de/aktuelles/diesel-abgasskandal-vw-zahlt-teilnehmer-der-musterfeststellungsklage-insgesamt-830) ausverhandelt und mit dem Abschluss des Verfahrens am 30. April 2020deutsche Rechtsgeschichte (https://www.vw-schaden.de/aktuelles/ende-der-musterklage-27000-verbraucher-lehnen-vw-vergleich-ab-kanzlei-dr-stoll-sauer)geschrieben.Statt 51 hat GLC 300e 4MATIC nur eine Reichweite von 21 KilometernWie Verbraucher von der Automobilindustrie getäuscht werden, zeigt der zur Klagegehörende vorliegende Fall:- Aus umweltfreundlichen Gesichtspunkten hatte sich der Kläger für einenPlug-in-Hybrid von Daimler entschieden. Mit dem Mercedes Benz GLC 300 e 4MATICwollte er elektrisch zur Arbeit und zum Einkaufen fahren. Abends sollte derHybrid zu Hause an der eigenen Steckdose wieder aufgeladen werden. Der Stromdazu kam aus der Photovoltaik-Anlage des Klägers. Der Benzinmotor sollte zurSicherheit dienen, falls doch größere Fahrten anstanden. Denn einvergleichbares rein elektrisch betriebenes Fahrzeug von Mercedes hatte nureine Reichweite von 200 Kilometern. Das war dem Kläger zu wenig und zuunsicher. Daher entschied er sich für den Hybrid mit Benzinmotor. Auch, weilder Hersteller eine Reichweite mit dem E-Motor von 51 Kilometern versprach.Und 51 Kilometer hätten für die Fahrten zur Arbeit und in den Supermarktbestens ausgereicht. Und falls doch der Benziner nötig gewesen wäre, warbDaimler mit einem Verbrauch zwischen sieben und acht Liter Sprit pro 100Kilometer. Durchschnittlich sollte der Spritverbrauch bei 2,2 l/100 km liegen.