TIME hat Oblio von Lexon zu einer der 100 besten Erfindungen des Jahres 2020 gekürt

Nachdem sie mit ihrem Flaggschiff, dem Tykho-Radio, vor 20 Jahren auf dem Titelbild der TIME präsentiert wurde, erscheint die französische Designmarke Lexon erneut in dem prestigeträchtigen Magazin und bekräftigt ihre Mission, kontinuierlich disruptive, nützliche und erschwingliche Designobjekte zu kreieren, die unseren Alltag verbessern.

Oblio (Photo: Business Wire)

Der TIME Award hebt die bahnbrechende französische Erfindung nicht nur hervor, sondern er kürt Oblio zu einem Muss für die Welt von heute, da das Produkt in erster Linie als schlankes Gerät mit Desinfektionsfunktion per UVC-Licht gestaltet wurde, um die Verbreitung schädlicher Viren und Bakterien auf unseren Smartphones mithilfe der auf der Vorderseite innen integrierten UVC-LED-Technologie zu verhindern. UVC-LEDs zerstören und vernichten die DNA von Mikroorganismen in Viren, Bakterien, Schimmel und Keimen.

Oblio desinfiziert erst eine Oberfläche. Um das Gerät vollständig zu desinfizieren, dreht man es um und lässt es von der anderen Seite bestrahlen. Ein Reinigungszyklus dauert 20 Minuten. Hinsichtlich der Wirksamkeit hat Oblio in Labortests bewiesen, dass 99,9% der Viren einschließlich H1N1 abgetötet werden.

„Da wir seit Beginn der Pandemie ein wachsendes Interesse an dieser Produktkategorie (UV-Desinfektion) erleben, wird der Markt rasch mit vielen unästhetischen, nicht wirklich legitimen Lösungen überschwemmt. Es erfüllt uns daher mit Stolz und Ehre, dass unser Produkt für sein unverwechselbares Design, seine Wirksamkeit und Zuverlässigkeit bei der Desinfektion von Dingen des täglichen Bedarfs anerkannt und ausgezeichnet wurde, und so die Gelegenheit hat, ein ‚Must Have‘ für das Heim und das Büro von heute zu werden.

Mithilfe von Medien wie TIME, die Oblio ins Bewusstsein rücken, und der Unterstützung und dem Vertrauen unserer Einzelhandelspartner, die es führen, machen wir gemeinsam die UVC-Technologie populärer und für jedermann zugänglich. So gestalten wir gemeinsam einen positiven Wandel und nutzen Innovationen, um uns an neue Verhaltensweisen anzupassen und die Verbreitung von Viren zu verhindern, denn dies liegt in unser aller Verantwortung“, sagte Boris Brault, CEO von Lexon.