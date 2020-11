Neuer 2,0 TDI 85 kW (115 PS) für den SKODA KAROQ (FOTO)

Weiterstadt (ots) - - Moderner Einstiegsdiesel für die KAROQ-Versionen Active,

Ambition und Style sowie das Sondermodell CLEVER



- Vierzylindermotor entspricht Emissionsnorm Euro 6d-ISC-FCM (AP)



- Wahlweise als 6-Gang-Schalter oder mit 7-Gang-Direktschaltgetriebe





- SKODA bietet KAROQ mit neuem 2,0 TDI 85 kW (115 PS) ab 26.494 Euro inklusive16 Prozent Mehrwertsteuer anSKODA stattet das Kompakt-SUV KAROQ mit einem neuen Einstiegsdiesel aus: Der 2,0Liter große Vierzylinder leistet 85 kW (115 PS)* und erfüllt die EmissionsnormEuro 6d-ISC-FCM (AP). Die neue Motorisierung steht für die AusstattungslinienActive, Ambition und Style sowie das Sondermodell CLEVER zur Verfügung.Den KAROQ 2,0 TDI 85 kW (115 PS) kombiniert SKODA serienmäßig mit manuellem6-Gang-Schaltgetriebe, auf Wunsch gibt es ihn auch mit7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG). Die Preise für den KAROQ Active in Verbindungmit der neuen 2,0 TDI-Motorisierung und manueller Schaltung starten bei 26.494Euro inklusive 16 Prozent MwSt. Zudem bietet SKODA das Aggregat auch für dieVarianten Ambition und Style sowie das Sondermodell CLEVER an. Der KAROQ CLEVERkombiniert zahlreiche hochwertige Ausstattungsmerkmale mit einem attraktivenPreisvorteil: Zusammen mit einem Business Paket beträgt dieser bis zu 3.664 Eurogegenüber einem vergleichbar ausgestatteten Serienmodell. Der neue Motor ersetztden bisherigen Einstiegsdiesel 1,6 TDI 85 kW (115 PS), der nicht mehr angebotenwird.Darüber hinaus wertet SKODA den KAROQ Style mit 18-Zoll-Leichtmetallfelgen imDesign Mytikas auf. Optional können sich Kunden bei Ambition und Style auch fürdie Felgen Braga oder Trinity Anthrazit-Glanzgedreht entscheiden - ebenfallsbeide in 18 Zoll. Weitere Neuerung: Die Assistenzsystempakete Traveller undTraveller Plus umfassen nun auch die Verkehrszeichenerkennung.Alle Details zu Preisen und Ausstattung des SKODA KAROQ stehen unterhttp://www.skoda-media.de/model/97/?fz=178&skoda=KAROQ zur Verfügung.SKODA KAROQ - neue Motorisierung und Preise in EuroUVP inkl. 16 % MwSt.Active Ambition Style CLEVER2,0 TDI 85 kW (115 PS) 26.494 28.853 30.413 31.4842,0 TDI DSG 85 kW (115 PS) - 30.754 32.314 33.385Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlichvorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werdenbestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren fürPersonenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light VehiclesTest Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des