New Wave und die University of the West Indies in Mona, Jamaica schließen Partnerschaftsabkommen zur Entdeckung von Arzneimitteln Nachrichtenquelle: IRW Press | 26.11.2020, 15:03 | 70 | 0 | 0 26.11.2020, 15:03 | TORONTO, 26. November 2020 ‐ New Wave Holdings Corp. (das „Unternehmen" oder „New Wave") (CSE: SPOR, FWB: 0XM2, OTC:TRMND), ein Investment-Emittent, der Kapital und Unterstützungsleistungen zur Verfügung stellt, hat die Gründung eines Joint Ventures mit der University of the West Indies in Mona, Jamaica bekannt gegeben, bei dem es um die Entdeckung von Arzneimitteln und die Förderung des Wissens über Heilpflanzen in Jamaica geht. Der Zweck dieses Joint Ventures/dieser Partnerschaft ist die Entwicklung von Methoden unter Nutzung der mikroklimatischen Bedingungen, der Forschungsaktivitäten und der wirtschaftlichen Vorteile vor Ort, um verschiedene Naturprodukte zu erforschen und Patentmöglichkeiten zu sondieren, Arzneimittel zu entdecken und das Wissen über Heilpflanzen in Jamaika ins Blickfeld zu rücken. Die Vertragsparteien sind an der Sondierung folgender Geschäftschancen interessiert: - Forschung und Entwicklung von therapeutischen Arzneimitteln und natürlichen Gesundheitsprodukten aus Pflanzen und Pilzen aus der Umgebung; - wirtschaftliche Aktivitäten zur Nutzung von Patenten und anderen Forschungsergebnissen im Hinblick auf die regionale Artenvielfalt; - Förderung des Wissens über Heilpflanzen in Jamaica; - Aufklärungsarbeit über die gesundheitlichen Aspekte von Heilpflanzen. Im Rahmen der strategischen Partnerschaft wird New Wave Holdings Kapital, Ressourcen und weitere Unterstützung für die Arzneimittelforschung durch die Wissenschaftler und Einrichtungen der Universität bereitstellen. Die UWI wird entsprechende Forschungsarbeiten durchführen und hat sich zum Ziel gesetzt, verschiedene Bestandteile und/oder Wirkstoffe in frühen Stadien der Arzneimittelentdeckung zu beleuchten und weiterzuentwickeln sowie verschiedene Pflanzen und Pilze zu erforschen, die in folgenden Bereichen beachtliche Resultate erzielen: kanzerogene Eigenschaften, Diabetes, Hypercholesterinämie und Entzündungen. Die Forschungsaktivitäten an der Universität werden von verschiedenen wissenschaftlichen Professoren geleitet, die auf die oben genannten Aspekte spezialisiert sind.







