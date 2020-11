Mittelstand zwischen Investitionsnotwendigkeit und Wunsch nach finanzieller Resilienz

Frankfurt am Main (ots) -



- KfW Research: 2020 fast 40 Mrd. EUR Neuinvestitionen weniger im Mittelstand

- Digitalisierung und Klimaschutz erfordern jedoch Erhöhung der

Investitionsanstrengungen

- Hohe Relevanz für Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit



Die Corona-Krise betrifft die deutsche Wirtschaft in erheblichem Umfang - und

lässt im laufenden Jahr massiv die Investitionspläne der Unternehmen platzen. Im

Jahr 2020 werden die Unternehmensinvestitionen voraussichtlich auf rund 12% des

Bruttoinlandsprodukts fallen, ein ähnlich niedriges Niveau wie in der

Finanzkrise. Allein im Mittelstand dürften fast 40 Mrd. EUR an Neuinvestitionen

verloren gehen, wie eine Schätzung von KfW Research zeigt. Damit findet der

mittlerweile sechs Jahre andauernde Investitionsaufschwung im Mittelstand im

laufenden Jahr ein jähes Ende. Ob es einen raschen Nachholeffekt geben wird, ist

aufgrund der Krisenerfahrung in den Führungsetagen vieler Unternehmen fraglich.

Der Wunsch nach mehr Absicherung und Stärkung der finanziellen Resilienz könnte

vielmehr zur Zurückhaltung wesentlicher Zukunftsinvestitionen, etwa in

Digitalisierung oder Klimaschutz, führen. Für die Produktivität und die

Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft wären dies schlechte Aussichten.







Hinzu kommt eine hohe Unsicherheit über den weiteren Fortgang der Krise. Beides

erschwert vielen Mittelständlern, die notwendigen Investitionen zu tätigen, um

Wachstumsfelder aus der Transformation hin zu einer digitalen und klimaneutralen

Wirtschaft zu erschließen. Zwar kommt der Strukturwandel hin zu einer digitalen

Wissensökonomie voran, und auch die Digitalisierung im Mittelstand erfuhr

zuletzt einen Schub. Aber die deutsche Wirtschaft liegt hier international nur

im Mittelfeld und vollzieht die Digitalisierung nur in kleinen Schritten.

Gleichzeitig liegt eine große Herausforderung und Chance im Wandel in Richtung

Klimaneutralität. Denn hier könnten die hohen erforderlichen Investitionen neben

Klimaschutzerfolgen selbst auch den Exportmarkt für Klimaschutztechnologien

weiter erschließen.



"Was wir brauchen ist eine digitale und grüne Investitionsrally. Dabei ist jetzt

die Wirtschaftspolitik gefragt, Rahmenbedingungen zu schaffen, Anreize zu setzen

für Investitionen und mit Anschubfinanzierungen in Vorlage zu treten, um

künftiges Wachstum in den Schlüsselfeldern Digitalisierung und Klimaschutz zu

ermöglichen", sagt Dr. Fritzi Köhler-Geib, Chefvolkswirtin der KfW. Dabei böten

sich viele Ansatzpunkte dem Zielkonflikt zwischen finanzieller Resilienz und

Investitionen entgegenzuwirken, den viele Unternehmen spüren. "Es gilt die

Unsicherheit für Geldgeber zu reduzieren, z.B. durch ein verlässliches und

planbar steigendes CO2- Preissignal, Engpässe wie z.B. fehlende Fachkräfte

anzugehen, oder Finanzierungskosten zu senken. Die Herausforderungen sind hoch,

aber gerade jetzt können Weichen gestellt werden, um gestärkt aus der Krise

hervorzugehen. Wir müssen über die Corona-Krise hinausdenken, um nachhaltig

Wachstum und Wohlstand in Deutschland zu gewährleisten."



Die aktuelle Analyse von KfW Research zum Thema "Finanzielle Resilienz oder

digitale und grüne Investitionsrally im Mittelstand? Ein Zielkonflikt, der

keiner sein darf" ist abrufbar unter http://www.kfw.de/fokus



