Der Tageschart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten beiden Jahren. Dieser Verlauf zeigt den Abschluss der korrektiven lila 5, die ein angedeutetes EDT in Form eines Doppelzigzags mit der blauen W=12404, blauen X=10115 sowie blauen Y=13827 gebildet hat. Der Bruch der lila 0-b-Linie aus dem Big Picture passt zu der Annahme einer abgeschlossenen schwarzen 1.Die schwarze 2 scheint ein Flat zu bilden mit blauer A=8612 (Zigzag-X-Flat-X2-Triangle mit orangener W=11669, orangener X=12279, orangener Y=8819, orangener X2=9996, orangener Z=8612), sowie laufender blauer B. Diese hat bereits im Juli mit dem Bruch der orangenen 0-b-Linie die "Rette-sich-wer-kann"-Marke ausgelöst. Die fehlende blaue C hat das Potenzial um auf direktem Weg in den Zielbereich der schwarzen 2 unterhalb 3588 einzudringen.Die blaue B kann mehrdeutig interpretiert werden. Die beiden im Folgenden aufgeführten Szenarien sind als absolut gleichwertig anzusehen:Die blaue B hat die orangene A/W bei 13461 als Zigzag mit grüner A=11339, grüner B=10159 sowie grüner C=13461 beendet und befindet sich in der orangenen B/X (bisher 11324; grüne A/W=11324, grüne B/X bisher 13373). In diesem Szenario bleibt die grüne B/X unterhalb 13461.Die grüne C=13461 der orangenen A/W bildet in ihrer gedehnten Welle 5 (vermutlich ausgehend von 10864) ein EDT (blaue Eindämmungslinien; lila 1=13314, lila 2=12210, lila 3=10381, lila 4=13286, lila 5=13461), dessen Abschluss durch den Bruch der blauen 0-b-Linie auch bereits bestätigt wurde.Als Mindestziel der orangenen B/X ist deshalb der Ausgangspunkt des abschliessenden EDTs in der grünen C bei 10864 anzusehen. Die fehlende orangene C/Y zum Abschluss der blauen B kann auch unterhalb 13461 bleiben.Die blaue Alt: B hat die orangene Alt: W=12931 (Zigzag; grüne A=11339, grüne B=10159, grüne C=12931) sowie orangene Alt: Y=11324 (Doppelflat; grüne Alt: W=11587, grüne Alt: X=13461, grüne Alt: Y=11324) beendet und befindet sich in der orangenen Alt: Y (bisher 11373; lila A=12263, lila B=11784, lila C bisher 13373). In diesem Szenario liegt der Zielbereich der orangenen Alt: Y zwischen 13461 und 13827.