- In Zusammenhang mit der Entscheidung von Pierre Renaud und Marc Prud'homme, sich aus dem Vorstand zurückzuziehen, wurden Nathalie Pilon und Jamie Scarlett zu neuen Vorstandsmitgliedern von Nouveau Monde ernannt

- Nathalie Pilon kann auf 30 Jahre relevanter Erfahrungen im Senior-Management der Bau- und Elektrifizierungsbranche zurückblicken, so vor kurzem als ABBs Präsidentin für Kanada und als Mitglied des ABB Executive Team für Nord- und Südamerika - sie war als Managerin für 4.000 Mitarbeiter an 50 Standorten in Kanada verantwortlich.

- Jamie Scarlett ist einer der angesehensten leitenden Rechtsberater Kanadas. Viele Jahre lang leitete er die Gruppen Kapitalmärkte, Bergbau und Internationale Geschäftsentwicklung von Torys. Vor kurzem war er der Leiter der Rechtsabteilung von Hydro One. Zuvor war er ein Beauftragter der Sicherheitskommission Ontarios.



- Den zurücktretenden Vorständen Pierre Renaud und Marc Prud'homme die größte Anerkennung für ihre herausragenden Leistungen und Beiträge während ihrer Amtszeit im Vorstand von Nouveau Monde



MONTREAL, KANADA, 30. November 2020 -Nouveau Monde Graphite ("Nouveau Monde" oder "das Unternehmen") ( TSXV: NOU; OTCQX: NMGRF; Frankfurt: NM9) gibt eine Umstrukturierung im Vorstand im Rahmen seiner Vorbereitungen für die nächste Entwicklungsphase bekannt. Nouveau Monde freut sich, die Einberufung in seinen Vorstand von Frau Nathalie Pilon und Herrn Jamie Scarlett bekanntzugeben, die am 1. Dezember 2020 ihr Amt antreten werden. Nachdem sie im Rahmen ihrer jeweiligen Mandate bedeutende Beiträge für Nouveau Monde geleistet und umgesetzt haben, ziehen sich Pierre Renaud und Marc Prud'homme aus dem Vorstand zurück.