Was leisten Tests und was nicht Autor: Tichys Einblick | 30.11.2020, 13:58 | 58 | 0 | 0 30.11.2020, 13:58 | Nach dem was Internist und Onkologe Dr. Stefan Wöhrer im Corona-Quartett von Servus-TV am 23. November sagte, bat ich ihn um Beantwortung von Fragen, die in der öffentlichen Berichtswelt gestreift werden, das aber regelmäßig mit fahrlässiger Ungenauigkeit. Was leisten Tests, fragte ich Stefan Wöhrer als erstes, seine Antworten brachten mich auf die Idee, statt eines Der Beitrag Was leisten Tests und was nicht erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Fritz Goergen. Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer