Handelsstart an der Börse München – die neue Unternehmensanleihe 2020/27 (ISIN DE000A3H2XT2) der BENO Holding AG notiert ab heute (30.11.2020) an der Börse München. Im Rahmen des öffentlichen Zeichnungs-Angebots kann das auf „Light Industrial Objekte“ fokussierte Immobilien-Unternehmen insgesamt rund 9,12 Mio. Euro am Kapitalmarkt eisammeln. Somit konnte knapp ein Drittel des maximalen Emissionsvolumens in Höhe von 30 Mio. Euro platziert werden.

Von den insgesamt platzierten 9,12 Mio. Euro stammen 3,177 Mio. Euro aus dem Umtauschangebot an die Inhaber der BENO-Wandelanleihe, 4,595 Mio. Euro aus dem Private Placement und 1,351 Mio. Euro aus dem Zeichnungstool der Börse München.