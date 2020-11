Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Präsidium des VW-Aufsichtsrats tagt am Dienstag - Thema auch Diess? Das Präsidium des Aufsichtsrats von Volkswagen will sich am Dienstag zusammensetzen. Wie es am Montag aus Konzernkreisen hieß, dreht sich das Treffen des engsten Zirkels der Kontrolleure um die Vorbereitung einer weiteren Sitzung in größerer Runde. …