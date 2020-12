SHS VIVEON: Attraktive Kombination aus Potenzial und Stabilität

SHS VIVEON habe in den letzten zwei Jahren eine beeindruckende Ergebniswende vollzogen. Gleichzeitig habe man die Strategie neu justiert und das Geschäftsmodell fokussiert. Im Zentrum der Geschäftsaktivitäten stehe nun eine moderne, modulare und offene Softwareplattform, mit der Unternehmen sämtliche risikobehafteten Aspekte einer Kundenbeziehung (Bonitätsprüfung, Antragsprüfung, Kreditgewährung, Zahlungsarten, Compliance etc.) erfassen, beobachten, beurteilen, simulieren und optimieren können.

Die Analysten von SMC-Research erwarten von der SHS VIVEON AG eine weitere Margenverbesserung und ab 2021 die Rückkehr auf den Wachstumspfad. Damit biete die Aktie nach Einschätzung des SMC-Analysten Adam Jakubowski attraktives Potenzial, das dank des hohen Anteils an wiederkehrenden Einnahmen und der soliden Bilanz mit einem hohen Maß an Stabilität einhergehe.

Auch wenn die Plattform hinsichtlich ihrer Kernfunktionalitäten auf zwei bereits seit vielen Jahren im Markt etablierten und bewährten Produkten beruhe, biete sie nach Einschätzung von SMC-Research SHS neue Chancen auf die Gewinnung neuer Kunden bzw. auf die Intensivierung der Geschäftsbeziehung zu den zahlreichen Bestandskunden.

Einer der wesentlichen Vorteile sei die stärkere Modularisierung des Angebots, die eine flexiblere und zielgruppengerechtere Marktansprache erlaube. Im Idealfall dienen einzelne Module als Türöffner für weitere Aufträge, so die Analysten.

Mit dieser Aufstellung und angesichts der anhaltend intensiven Entwicklungsaktivitäten sieht SMC-Research gute Chancen, dass SHS VIVEON damit wieder auf einen stetigen Wachstumskurs zurückkehren könne. Ohne die Corona-Krise sei dies bereits für dieses Jahr vorgesehen gewesen, aufgrund von Verschiebungen im Projektgeschäft im Zuge des Lockdown im ersten Halbjahr habe sich diese Erwartung nun in das nächste Jahr verschoben.

Die weiterhin erfreuliche Dynamik in der Akquise von Neukunden und die nach Unternehmensangaben sehr gut gefüllte Vertriebspipeline bestärken die Analysten in dieser Annahme. Ertragsseitig habe SHS schon im letzten Jahr sehr große Fortschritte erzielt und auch im ersten Halbjahr mit strikter Kostendisziplin beeindruckt. SMC-Research erwartet deswegen, dass die Gesellschaft steigende Erlöse in schrittweise höhere Margen ummünzen werde.

Insgesamt sehe man bei SHS VIVEON alle zentralen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Entwicklung gegeben: das Unternehmen adressiere einen attraktiven Markt mit einem modernen und skalierbaren Produkt, verfolge eine erfolgsversprechende Strategie und biete mit der großen Kundenbasis und den sehr soliden Bilanzrelationen ein hohes Maß an Stabilität.

Auf dieser Grundlage hat SMC-Research das „Buy“ bestätigt, das Kursziel der Analysten lautet 13,00 Euro.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 01.12.20, 9:00 Uhr)

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 01.12.2020 um 8:40 Uhr fertiggestellt und am 01.12.2020 um 8:50 Uhr von sc-consult GmbH (SMC-Research) erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2020/12/2020-12-01-SMC-Studie-SHS-VIVEON_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.