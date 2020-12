Seite 2 ► Seite 1 von 5

Quakenbrück / Gauting (ots) - Was treibt die deutsche Lebensmittelindustrie zuInnovationen an? Sind es Verbraucherwünsche, Nachhaltigkeitsgedanken oderschlichtweg der Gesetzgeber? Welche technologischen Prozesse werden in dennächsten Jahren für Food-Innovationen eine Rolle spielen? Wie werden diesefinanziert und wie schätzen die Hersteller von Lebensmitteln die Kommunikationvon Innovationen ein? Zum ersten Mal haben das DIL - Deutsches Institut fürLebensmitteltechnik e.V. und die Kommunikationsberatung Engel & Zimmermann imRahmen einer gemeinsamen Studie die Innovationstätigkeiten deutscherLebensmittelhersteller untersucht und im 1. Deutschen Innovationsreport Foodzusammengefasst.Die Studie zeigt: Der deutschen Lebensmittelwirtschaft muss um ihreInnovationsfähigkeit nicht bange sein. Sie treibt Innovationen voran - zunehmendauch unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten - und bietet damit auchLösungen für die gesellschaftlichen Herausforderungen dieses Jahrhunderts an.Gegenstand der Befragung war auch, ob die Unternehmen bei ihren Innovationen mitForschungseinrichtungen zusammenarbeiten und ob sie Fördergelder beziehen. Ineinem eigenen Teil der Studie beschäftigten sich DIL und E&Z mit Fragen derKommunikation von Innovationen. Eine Erkenntnis hier: Die Hersteller setzen aufein breites Spektrum an Kommunikationsmaßnahmen für ihre wichtigstenZielgruppen. Die Angst vor kritischen Stimmen, zum Beispiel durchVerbraucherschützer, schwingt aber immer mit. Außerdem wird Corona dieAnforderungen an die Kommunikation verändern.Zwei grundsätzliche Arten von Innovationen wurden im 1. DeutschenInnovationsreport Food untersucht: Produkte und Prozesse. Im Bereich Produktegab eine deutliche Mehrheit von 80 % der teilnehmenden Unternehmen an, zwischen2017 und 2019 eine Neuheit eingeführt zu haben. Ob und welche gesundheitlichenAspekte bei der Einführung von Produktinnovationen eine Rolle spielten, wurdeebenfalls ermittelt. Das Ergebnis: Bei mehr als einem Viertel der Innovationen(27 %) bestand der gesundheitliche Nutzen darin, dass das Produkt beim Abnehmenhilft. Bei 16 % war die Unterstützung des Muskelaufbaus der gesundheitlicheMehrwert, der in der Innovation lag. "Damit greifen die Lebensmittelherstellerneben dem anhaltenden Fitnesstrend ein Thema auf, das von großergesamtgesellschaftlicher Relevanz ist: Übergewicht und damit verbundenDiabetes", bilanziert Dr. Volker Heinz, CEO des DIL. Eher untergeordnet sindandere gesundheitliche Aspekte wie die Versorgung mit Vitaminen (7 %) oder dieStärkung des Immunsystems (10 %).Innovationen tragen zum Umweltschutz beiPositive Umweltwirkungen von Innovationen, ein weiterer Bestandteil der