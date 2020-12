Zalando setzt für Cyber Week 2020 auf Plattform-Strategie und gewinnt mehr als 1 Million Neukund*innen

Zalando gewinnt mehr als eine Million Neukund*innen während der Cyber Week

GMV-Anteil des Partnerprogramms im Durchschnitt bei 30 Prozent

Über 2.300 stationäre Geschäfte nehmen über Connected Retail teil

GMV wächst um rund 35 Prozent im Vergleich zur Cyber Week 2019

BERLIN, 2. DEZEMBER 2020 // Zalando, Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle, hat zur sechsten Cyber Week mehr als eine Million neue Kund*innen gewonnen und damit mehr als je zuvor während einer Cyber Week. Das Bruttowarenvolumen (Gross Merchandise Volume, GMV) stieg um rund 35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Für die diesjährige Cyber Week hat Zalando alle kommerziellen Entscheidungen an die aktuellen Entwicklungen der Coronavirus-Pandemie angepasst.David Schneider, Zalando Co-CEO, sagt: „Dieses Jahr stand während der Cyber Week die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter*innen an erster Stelle, während wir für unsere Kund*innen einen bestmöglichen Service, ein unvergleichliches digitales Einkaufserlebnis und ein breites Sortiment auf unserer Plattform angeboten haben. Die Cyber Week 2020 war ein weiterer Meilenstein für unsere Plattform-Strategie, mit besonders starkem Wachstum des Partnerprogramms. Da der stationäre Einzelhandel derzeit besonders unter den Lockdown-Restriktionen leidet, wollten wir vor allem neuen und bestehenden Partner*innen die Teilnahme an unserem Connected Retail Programm erleichtern. Wir freuen uns auf die Ausweitung des Programms in 2021."Während der diesjährigen Cyber Week betrug der Anteil des Partnerprogramms am GMV, inklusive Connected Retail, rund 30 Prozent. Im Vergleich zu einem Anteil von 20 Prozent im Vorjahr entspricht dies einer deutlichen Steigerung. Mehr als 2.300 Partner*innen des stationären Einzelhandels nahmen über das Connected Retail-Programm an der Zalando Cyber Week teil. Allein im November wurden mehr als 250 neue Filialen an die Zalando-Plattform angeschlossen. Der Anteil von Connected Retail am GMV in Deutschland betrug während der Cyber Week im Durchschnitt rund 11 Prozent.