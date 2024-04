Rückblick: Dax rutscht wieder unter 18.000

Den höchsten Wochenverlust im Dax verzeichneten die Titel von MTU Aero Engines mit einem Minus von 5,4 Prozent. Vor den Quartalszahlen des Triebwerkbauers seien viele Anleger zurückhaltend, hieß es von Marktbeobachtern. Dagegen erholten sich die Titel von Zalando von ihrem Einbruch in der Vorwoche und legten um 6,7 Prozent zu. Ein positives Analystenurteil stützte den Kurs des Online-Modehändlers. Im MDax verzeichneten Aurubis ein Kursplus von 7,0 Prozent, auch hier sorgte ein Analystenkommentar für Auftrieb. Die Titel von ThyssenKrupp rutschten dagegen um 9,1 Prozent ab. Ein Grund war die Enttäuschung an den Märkten, dass ein erwarteter Plan für die Stahlsparte ausgeblieben war.

Anleihen: Ohne klare Richtung

Die Kurse an den deutschen Anleihemärkten haben sich in der vergangenen Woche ohne klare Richtung präsentiert. Während die Spekulationen über spätere Zinssenkungen der Fed die Notierungen der Anleihen belasteten, stützten Nachrichten, die die Erwartungen eines Zinsschrittes der EZB erhöhten. Hierzu zählten auch die Äußerungen von EZB-Chefin Lagarde, die Signale auf eine Zinssenkung fielen für einige Analysten unerwartet deutlich aus. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe ging im Wochenvergleich von 2,40 auf 2,36 Prozent zurück. Die Umlaufrendite stieg dagegen von 2,40 auf 2,43 Prozent.

USA: Schlechte Stimmung drückt die Kurse

Die US-Aktienbörsen haben in der vergangenen Handelswoche nachgegeben. Nachlassende Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen, gemischt ausgefallene Konjunkturdaten und mit Enttäuschung aufgenommene erste Quartalszahlen verdarben den Anlegern die Kauflaune. Der Dow-Jones-Index gab um 2,4 Prozent nach auf 37.983,24 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500-Index reduzierte sich um 1,6 Prozent auf 5.123,41 Zähler. Der technologielastige Nasdaq-100-Index hielt sich wie schon in der vorausgegangenen Woche besser und sank um 0,6 Prozent auf 18.003,49 Punkte.

Ausblick: Sorge um eine Ausweitung des Nahost-Konflikts

In der aktuellen Woche könnten nach den Angriffen Irans auf Israel am vergangenen Wochenende geopolitische Nachrichten wieder eine größere Rolle an den deutschen Aktienbörsen spielen. Ausschlaggebend hierfür wird sein, wie sich der Konflikt weiter entwickelt und wie die erwartete Reaktion Israels ausfallen wird. Sollte es zu einem Krieg kommen, so dürfte sich das deutlich an den Aktienmärkten bemerkbar machen.

Daneben dürfte die Anleger auf die anstehenden Konjunkturdaten vor allem aus den USA blicken und diese auf ihre mögliche Bedeutung für die US-Geldpolitik hin analysieren. Im Fokus stehen dabei die Einzelhandelsumsätze sowie die Industrieproduktion. Sollte die Zahlen besser als prognostiziert ausfallen, so dürfte dies die Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen weiter reduzieren. Aus Deutschland und der Eurozone dürften vor allem die ZEW-Konjunkturerwartungen und die Verbraucherpreise für Aufmerksamkeit sorgen.