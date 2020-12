GOLDMAN SACHS belässt Zalando auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Zalando nach der "Cyber Week" auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Internet-Modehändler habe während der "Cyber Week" sein Bruttowarenvolumen im Jahresvergleich um 35 Prozent gesteigert und auch der Anstieg des Bruttowarenvolumens durch das Partnerprogramm mit stationären Händlern sei stark gewesen, schrieb Analyst Richard Edwards in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem sei die Zahl der Neukunden auf über eine Million gestiegen./ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2020 / 08:03 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.