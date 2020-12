Neu-Isenburg (ots) - Anteil der weiblichen Reisenden ging in Deutschland von 19

auf 12 Prozent zurück / Ähnliche Entwicklung in anderen europäischen Märkten



Die Corona-Krise hat nicht nur die Zahl der Dienstreisen massiv gedrückt, sie

hat auch das Geschlechterverhältnis der Reisenden spürbar verändert.

Dienstreisen sind in den vergangenen Monaten wieder zu einer Männerdomäne

geworden. Zu diesem Schluss kommt der Bezahlspezialist AirPlus International

nach Auswertung von 300.000 Flugbuchungen im Januar und im Oktober 2020.

Betrachtet wurden von der Lufthansa-Tochter Unternehmen in Deutschland,

Frankreich, Italien und Großbritannien.





Vor der Corona-Pandemie war rund jeder fünfte Geschäftsreisende in Deutschlandeine Frau. Laut AirPlus-Auswertung waren es im Januar 2020 18,6 Prozent. DieserAnteil ist in den Vorjahren kontinuierlich leicht gestiegen. Ihr Anteil fielaber durch die Pandemie: Im Oktober waren nur noch 12,1 Prozent derGeschäftsreisenden weiblich. Auf acht männliche Dienstreisende kommt derzeitalso nur eine Frau.Frauen leisten mehr Familienarbeit und sind weniger in noch reisenden BranchentätigFür diesen Rückgang gibt es verschiedene, einander ergänzende Erklärungsansätze."Erstens beobachten wir, dass bestimmte Berufsgruppen stärker reisen als andere,weil ihre Präsenz vor Ort zur Ausübung ihrer Tätigkeit vor Ort zwingend ist",erklärt AirPlus-Marketingleiterin Yaël Klein. Dazu gehören beispielsweiseMonteure und Ingenieure im Außendienst. Diese Positionen werden überwiegend vonMännern bekleidet. "Zweitens sehen wir, dass in bestimmten Branchen stärkergereist wird als in anderen", so Klein weiter. Bei Unternehmen aus derEnergiebranche beispielsweise gebe es mehr geschäftliche Reisen als etwa beiSoftware-Anbietern. Daneben ist aber auch offenkundig, dass Frauen häufiger zuHause bleiben, um das Familienleben und die Kinderbetreuung während der Pandemieaufrechtzuerhalten. "Hier konnten wir schon sehr früh, als die ersten Schulenschlossen, die Rückkehr zu tradierten Mustern erkennen. Auch nachdem die Schulenwieder öffneten, hat sich daran nicht viel geändert", schließt Klein daraus.Frauenanteil auch in Italien und Großbritannien geringInteressant ist ein Vergleich mit anderen europäischen Ländern: Noch drastischerals in Deutschland zeigt sich der Rückgang des Anteils weiblicher Reisender inGroßbritannien. Vor Beginn der Pandemie lag dort der Anteil weiblicher Reisenderbei 24,5 Prozent, er stürzte zum Oktober auf 13,6 Prozent ab. Weniger starkausgeprägt ist der Negativtrend in Frankreich, das zu Jahresbeginn fast exaktdenselben Prozentwert wie Großbritannien aufwies. Hier war im Oktober noch einevon fünf dienstlich Reisenden eine Frau. Das Schlusslicht in diesemLändervergleich ist Italien - ein Land mit traditionell geringem Anteilreisender Frauen. Waren es vor der Pandemie 17,5 Prozent, ist heute nur nocheine von zehn Reisenden (10,7 Prozent) weiblich. Ein eher klassischesRollenverständnis gilt als eine der Ursachen dafür.Während der starke Rückgang des Frauenanteils an den Geschäftsreisenden inItalien die Experten wenig überrascht, ist das Auseinanderdriften der Trends inFrankreich und Großbritannien bemerkenswert. "Nach unseren Beobachtungen spielenhier sowohl Unterschiede bei der Anwendung von Kurzarbeitsregelungen eine Rolleals auch verschiedene Vorgehensweisen bei den Schließungen von Schulen undBüros", erläutert die AirPlus-Marketingchefin. Sie betont, dass die Daten zwarVerhaltensmuster aufzeigen, sich diese aber nicht bis ins letzte Detail erklärenließen. Wichtig sei, dass sich nach der Überwindung der Pandemie und derNormalisierung des Geschäftsreiseverkehrs der Trend wieder umkehre.Geschäftsreisen sollten dann nicht mehr in solchem Ausmaß von Männern dominiertwerden. Yaël Klein: "Geschäftsreisen sind vor allem auch für die persönlicheVerständigung zwischen den Menschen und Unternehmen wichtig. Dies darf nichteinem Geschlecht vorbehalten bleiben."