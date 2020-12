Hamburg (ots) -



"Wir freuen uns außerordentlich, dass wir mit Nicola Bertrand eine internationalerfahrene, ausgewiesene Architektur- und Design-Spezialistin für denKlinikbereich gewinnen konnten", sagt Kai Hankeln, Vorstandsvorsitzender (CEO)der Asklepios Kliniken Gruppe. "Frau Bertrand wird bei Asklepios das von Dr.Wolfgang Sittel hervorragend aufgestellte interdisziplinäre Team aus denBereichen Architektur, Bauingenieurwesen, Haus- und Medizintechnik,Innenarchitektur und Projektsteuerung übernehmen. Wir freuen uns auf dieZusammenarbeit und die vielen spannenden Bau-Projekte, die Asklepios in denkommenden Jahren ebenso erfolgreich und wegweisend wie in den Jahrzehnten zuvorumsetzen wird", so Kai Hankeln.Aktuelle Informationen zum CoronavirusBesuchen Sie auch unsere Informationsseite zum Coronavirus(https://www.asklepios.com/coronavirus/) . Wir bieten Ihnen dort aktuelleInformationen, Hinweise für Patienten und Besucher unserer Kliniken und Praxensowie eine Vielzahl an Serviceangeboten, Tipps und Experten-Videos rund um dasThema Coronavirus (SARS-CoV2 bzw. der Erkrankung COVID-19):http://www.asklepios.com/coronavirusÜber AsklepiosAsklepios wurde im Jahr 1985 gegründet und ist heute mit über 160Gesundheitseinrichtungen einer der größten privaten Klinikbetreiber inDeutschland. 49.000 Mitarbeiter behandeln jährlich mehr als zwei MillionenPatienten. In Hamburg betreibt Asklepios den größten privaten KrankenhausclusterEuropas. Seit 2011 gehören die MediClin AG und seit 2020 die RHÖN-KLINIKUM AGmehrheitlich zur Asklepios Gruppe. Neben Universitätskliniken,Maximalversorgern, spezialisierten Fach- und Rehabilitationskliniken betreibtAsklepios Medizinische Versorgungszentren (MVZ), Software- undE-Health-Unternehmen. Zudem engagiert sich das Familienunternehmen als DigitalHealthyNear führend bei der Digitalisierung des deutschen Gesundheitssystems.http://www.asklepios.comKontakt für Rückfragen:Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaAKonzernbereich Unternehmenskommunikation & MarketingRübenkamp 22622307 HamburgTel.: (0 40) 18 18-82 66 36E-Mail: mailto:presse@asklepios.com24-Stunden-Rufbereitschaft der Pressestelle: (040) 1818-82 8888.Besuchen Sie Asklepios im Internet, auf Facebook oder YouTube:http://www.asklepios.comgesundleben.asklepios.comhttp://www.facebook.com/asklepiosklinikenhttp://www.youtube.com/asklepiosklinikenPflege-Blog: "Wir sind Pflege" ( https://wir-sind-pflege.blog/)Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/65048/4780979OTS: Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA