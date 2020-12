Chemesis International Inc. schließt Markenpartnerschaft mit Ubican Global

3. Dezember 2020 - Vancouver, BC – Chemesis International Inc. (CSE: CSI) (OTC: CADMF) (FWB: CWAA) (das „Unternehmen“ oder „Chemesis“), gibt bekannt, dass die Firma Ubican Global („Ubican“) als Hauptlieferant für das unternehmenseigene Programm VICKI in den Vereinigte Staaten beauftragt wurde. Ubican ist ein seriöser Lieferant mit einer großen Markenfamilie, in der jede Marke aus zahlreichen Produktvarianten besteht. Zu den Produkten zählen Tinkturen, leicht verdauliche bzw. verdauungsfördernde Produkte, Esswaren, Produkte für Haustiere, Produkte für die Schönheits- und Hautpflege, Produkte für die topische Anwendung, Fitnessprodukte und Rauchwaren.

Das Team hat mit großer Sorgfalt mehr als 10 Marken kultiviert, die mittlerweile in der gesamten CBD-Branche einen ausgezeichneten Ruf genießen. Jede Marke verfolgt einen ganz spezifischen, auf sein Klientel zugeschnittenen Ansatz. Dies macht es möglich, eine entsprechende Markenbindung für die einzelnen Marken aufzubauen und wiederkehrende Einnahmen zu generieren.

Bryce Davis, CEO von Ubican, erklärt: „Ubican konzentriert sich in erster Linie darauf, den Markt mit einer Vielfalt an hochwertigen Marken und Produkten zu beliefern. Unser vielfältiges Portfolio bietet uns die Möglichkeit, eine Vielzahl von unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen anzusprechen und ist damit die ideale Ergänzung zum VICKI-Programm. Da sich der Einzelhandel und das Konsumverhalten ständig weiterentwickeln, freut es uns besonders, unseren Kunden die Möglichkeit der Nutzung der interaktiven VICKI-Plattform anbieten zu können. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Chemesis und darauf, gemeinsam die Präsenz unserer beiden Markenunternehmen im US-Markt zu steigern.“

Chemesis wird in Kooperation mit Ubican die VICKI-Kioske in stark frequentierten Bereichen aufstellen, um so laufende Umsätze zu generieren. Die Teams werden in enger Zusammenarbeit sicherstellen, dass jeder VICKI-Kiosk mit einem speziellen Marken- und Produktsortiment für die entsprechende Bevölkerungsgruppe bestückt wird.

„Die Partnerschaft mit Ubican ist im Rahmen unseres Entwicklungsprogramms für die VICKI-Verkaufsstrategie ein wesentlicher Schritt in die Zukunft. Das Team punktet mit einem soliden und überzeugenden Marken- und Produktsortiment“, fügt Josh Rosenberg, President von Chemesis, hinzu. „Mit Unterstützung von Ubican als unseren Hauptlieferanten wird Chemesis sicherstellen, dass unsere VICKI-Kioske überall in den Vereinigten Staaten stets mit einem gleichbleibenden Sortiment von hochwertigen Produkten bestückt werden.“