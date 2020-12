Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Krones setzt erneut die Kostenschere an Weitere Arbeitspätze fallen weg Krones will weitere 350 Arbeitsplätze in Deutschland abbauen. Mit den Einsparungen reagiert das Unternehmen auf die nach eigenen Angaben kurz- und mittelfristig niedrigeren Geschäftsvolumen. „Krones hatte hierfür einem Teil seiner in Deutschland …