USI kündigt den Abschluss der Übernahme von Asteelflash an

Shanghai (ots/PRNewswire) - Universal Scientific Industrial (Shanghai) Co., Ltd.("USI", SSE: 601231), ein weltweit führendes Unternehmen in den BereichenDesign- und Produktionsdienstleistungen sowie Modularisierungslösungen, isterfreut, den erfolgreichen Abschluss der Übernahme (die "Übernahme") derAsteelflash Group ("Asteelflash") durch die Übernahme der MuttergesellschaftFinancière AFG S.A.S. bekannt geben zu können. Mit diesem Schritt wird USI aufnunmehr 27 globale Produktionsstandorte in 10 Ländern mit über 24.000Mitarbeitern und einem gemeinsamen Umsatz von über 7 Milliarden US-Dollaranwachsen.Nach der Übernahme bleibt das Managementteam der Asteelflash Gruppe unverändert.Gemeinsam werden USI und Asteelflash durch die globale Präsenz undtechnologische Expertise beider Unternehmen einen Mehrwert schaffen, der dieAnsprache neuer Marktsegmente sowie Kunden ermöglichen wird. Die Übernahme wirdes USI erlauben, die Expansion der Produktionsstätten und Betriebssystemen imAusland voranzutreiben, um die Nachfrage in Europa und den USA zu befriedigen.Hierdurch kann in der sich entwickelnden neuen multipolaren Welt, in der eineUmstrukturierung der globalen Lieferkette stattfindet, die Oberhand gewonnenwerden. Hinsichtlich der Geschäftsentwicklung wird die Übernahme das derzeitigeKundenportfolio und die Umsatzstruktur von USI optimieren und diversifizierensowie künftig zu einer weltweiten Geschäftsexpansion beitragen. Asteelflashwiederum wird die technologische Expertise von USI nutzen, um neueGeschäftsmöglichkeiten hinzuzugewinnen, das Wachstum zu forcieren und regionalder führende Anbieter zu werden."Die Übernahme von Asteelflash ist ein entscheidender Schritt für USI, um dieStrategie der 'Modularisierung, Diversifizierung und Globalisierung'umzusetzen", erklärt Jeffrey Chen, Vorstandsvorsitzender von USI. "Nach derUnterzeichnung der Übernahmevereinbarung hat Asteelflash als Reaktion auf dieCOVID-19-Pandemie gute Arbeit geleistet und den Betrieb angepasst, um die Kostenwirksam unter Kontrolle zu halten. Ich bin überzeugt, dass nach dem Abschlussder Übernahme der vorgesehenen Synergieplan einschließlich Vertrieb, SupplyChain Management und Technologieaustausch zügig durch die Managementteams vonUSI und Asteelflash umgesetzt wird. Wir werden gemeinsam daran arbeiten unserePosition als einer der Weltmarkführer auszubauen, um den lokalen Service fürunsere internationalen Kunden weiter zu verbessern und globale Talentehinzuzugewinnen, die unsere Kernkompetenzen ausbauen und das Ziel einernachhaltigen Entwicklung sicherstellen", so Chen."Dies ist ein neuer Meilenstein für Asteelflash, und wir freuen uns, Teil der