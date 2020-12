Mobimo Holding AG: Veränderungen im Verwaltungsrat der Mobimo Holding AG

Veränderungen im Verwaltungsrat der Mobimo Holding AG Luzern/Küsnacht, 3. Dezember 2020 - Der Verwaltungsrat der Mobimo Holding AG wird den Aktionärinnen und Aktionären der Gesellschaft anlässlich der ordentlichen Generalversammlung vom 30. März 2021 die Zuwahl von Frau Sabrina Contratto in den Verwaltungsrat vorschlagen. Sabrina Contratto soll im Verwaltungsrat den Platz von Christoph Caviezel einnehmen, der im April 2020 zurücktrat. Gleichzeitig tritt Bernard Guillelmon nach zwölf Jahren erfolgreichen Wirkens für Mobimo nicht mehr zur Wiederwahl an.

Sabrina Contratto (1973) hat an der ETH in Zürich Architektur studiert und sich in Urban Management weitergebildet. Sie war 17 Jahre lang Teilhaberin und Leiterin des international tätigen Architekturbüros Baumschlager Eberle in Zürich. 2018 gründete sie die CONT-S GmbH. Diese erarbeitete zusammen mit Landschaftsarchitektinnen, Architektinnen und Wissenschaftlerinnen «UrbanVision4.0», eine Methodik, die mittels Raumwissenschaft und städtebaulicher Kompetenz Visionen mit einer 100-Jahre-Perspektive für Gemeinden, Städte und Gebiete entwickelt. Seit 2019 unterrichtet Sabrina Contratto zudem in der Architekturwerkstatt der Fachhochschule Ost in St. Gallen und hält verschiedene Verwaltungsratsmandate privater Gesellschaften. Sie ist zudem regelmässig Mitglied von Beurteilungsgremien von Studienaufträgen.

Peter Schaub, Präsident des Verwaltungsrats: «Wir freuen uns, dass wir unserem Aktionariat mit Sabrina Contratto eine Persönlichkeit mit umfassender städtebaulicher Kompetenz vorschlagen können. Bernard Guillelmon danke ich schon heute für seine langjährige Tätigkeit für Mobimo. Er trug unter anderem massgeblich zur erfolgreichen Integration der LO Holding Lausanne-Ouchy SA im Jahr 2009 bei. Während der letzten Jahre führte er mit Umsicht das Nomination and Compensation Committee des Verwaltungsrats.»



Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Tanja Nay

Verantwortliche Investor Relations

+41 44 397 11 97

ir@mobimo.ch

Marion Schihin

Leiterin Kommunikation

+41 44 397 11 86

medien@mobimo.ch



www.mobimo.ch



Über Mobimo:

Die Mobimo Holding AG wurde 1999 in Luzern gegründet und ist seit 2005 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Mit einem Immobilienportfolio im Gesamtwert von knapp CHF 3,4 Mrd. gehört die Gruppe zu den führenden Immobiliengesellschaften der Schweiz. Das Portfolio besteht aus Anlage- und Entwicklungsobjekten an erstklassigen Standorten in der Deutsch- und der Westschweiz. Mit ihren Wohn- und Geschäftsliegenschaften erwirtschaftet Mobimo stabile Mieterträge und mit ihrer Entwicklungskompetenz und der vollen Pipeline schafft sie Wertsteigerungspotenzial im eigenen Portfolio und für Dritte. Das Investitionsvolumen der Entwicklungsobjekte für das eigene Portfolio beläuft sich auf rund CHF 0,5 Mrd. Mobimo verfügt über ein solides Geschäftsmodell, verfolgt eine nachhaltige Strategie und bietet ihren Aktionären eine attraktive Rendite.

