Übergangslösung, / Kommentar von Sebastian Schmid zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden von Daimler

Frankfurt (ots) - Branchenkenntnis kann man Bernd Pischetsrieder nicht absprechen. Der 72-Jährige, der vom neu konstituierten Daimler-Aufsichtsrat nach der Hauptversammlung am 31. März an die Spitze des Gremiums gewählt werden dürfte, stand bis zur Jahrtausendwende gut sieben Jahre an der Spitze von BMW. Vier Jahre hielt er sich im Wolfsburger Haifischbecken als Vorstandsvorsitzender des VW-Konzerns, ehe ihn Ferdinand Piëch absägte - kurz nach seiner Vertragsverlängerung.



Doch qualifiziert ihn das als Oberaufseher von Daimler? Pischetsrieders Managementerfahrung liegt in der sich schnell wandelnden Branche eine halbe Ewigkeit zurück. Zur Einordnung: Der ehemalige Daimler-CEO Dieter Zetsche, der zunächst als Nachfolger von Aufsichtsratschef Manfred Bischoff vorgesehen war, übernahm 2006 die Führung in Stuttgart - im selben Jahr also, in dem Pischetsrieders Managementkarriere jäh beendet wurde.