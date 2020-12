Hamburg (ots) -



- Bund und deutsche Kreditversicherer verlängern ihren gemeinsamen Schutzschirm

zur Absicherung von Lieferketten um sechs Monate bis Ende Juni 2021

- Verlängerung leistet wichtigen Beitrag zur Erholung der Wirtschaft im

volatilen Umfeld und schafft Planbarkeit für die Unternehmen

- Bund übernimmt eine Rückgarantie für etwaige Entschädigungszahlungen an

warenkreditversicherte Unternehmen in Höhe von insgesamt bis zu 30 Mrd. EUR

- Kreditversicherer leisten erneut einen substanziellen Eigenbeitrag für die

weitere Stabilisierung der deutschen Wirtschaft: Sie geben knapp 60% ihrer

Prämieneinnahmen an den Bund ab und tragen anteilig Verluste in Höhe von 10%

sowie die Ausfallrisiken, die über die Garantie des Bundes hinausgehen

- Deutsche Kreditversicherer geben in Deutschland Deckungszusagen in Höhe von

mehr als 400 Mrd. EUR, Euler Hermes als Marktführer knapp die Hälfte davon



Der Bund, Euler Hermes und weitere deutsche Kreditversicherer haben gemeinsam

entschieden, ihren Schutzschirm für die deutsche Wirtschaft um sechs Monate bis

zum 30. Juni 2021 zu verlängern. Die Einigung steht noch unter dem Vorbehalt der

Zustimmung durch die EU-Kommission.







so weiter aufrechterhalten. Auf diese Weise können sich die Unternehmen, die

Wirtschaft, Handel, Produktion und Lieferketten weiter stabilisieren. Die

Deckungszusagen der deutschen Kreditversicherer belaufen sich auf über 400

Milliarden Euro (Mrd. EUR), knapp die Hälfte davon entfallen auf Marktführer

Euler Hermes.



Schutzschirm für die Wirtschaft schafft maximale Sicherheit in schwierigen

Zeiten



"Wir haben dafür gekämpft, dass unsere Kunden ihre Geschäfte auch in den

kommenden sechs Monaten nahezu unverändert fortführen können - trotz erheblich

gestiegener Risiken", sagt Ron van het Hof, CEO von Euler Hermes in Deutschland,

Österreich und der Schweiz. "Das ist in einer solchen Krise keine

Selbstverständlichkeit. Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir den Schutzschirm

für Lieferketten maßgeblich mitgestaltet und uns in den letzten Wochen sehr für

die Verlängerung stark gemacht. Wir leisten damit auch weiterhin einen

erheblichen volkswirtschaftlichen Beitrag. Damit legen wir einen der wichtigsten

Grundsteine für eine rasche weitere Stabilisierung der hiesigen Wirtschaft und

Unternehmen, insbesondere im Mittelstand. In der aktuell sehr volatilen

Situation ist es wichtig, die Erholung fortzuschreiben. Wir gehen davon aus,

dass dadurch viele Unternehmen bis Ende Juni in die Erfolgsspur zurückfinden."



