BALYO technologische Plattform um Funktionen mit hohem Mehrwert bereichert

Dazu der Geschäftsführer von BALYO, Pascal Rialland : „ Die Entwicklung von Funktionen mit hohem Mehrwert gehört zur DNA von BALYO. Unsere Kunden erwarten Lösungen von uns, die ihre Logistikabläufe vereinfachen und verbessern. Die Version 4.12 unserer Software-Plattform wird diesen Bedürfnissen vollkommen gerecht und ist Teil der Umsetzung unserer F&E-Roadmap mit folgenden Schwerpunkten: Senkung der TCO 1 unserer Kunden, Vereinfachung der Installation und Nutzung unserer Roboter und ständige Verbesserung der Betriebsleistung unserer Lösungen. Ich freue mich darauf, in Zukunft regelmäßig die Fortschritte, die wir bei unseren technischen Entwicklungen erzielt haben, mit Ihnen zu teilen.“.

BALYO (FR0013258399, Mnemonik: BALYO, PEA-PME förderfähig) (Paris:BALYO), ein technologisch führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Konzeption und Entwicklung innovativer Roboterlösungen für Flurförderzeuge, kündigt die Markteinführung neuer Software-Tools an, die die Leistung seiner Roboter erhöhen und eine noch weiter vereinfachte Bedienererfahrung bieten.

Die Roboter und Technologien von BALYO werden über eine Software-Plattform betrieben, die regelmäßig weiterentwickelt wird, um die Leistung zu verbessern und die Bedienererfahrung zu vereinfachen. In den letzten Monaten hat BALYO unter anderem folgende Funktionen mit hohem Mehrwert entwickelt:

- 3D-Vision-Algorithmus der neuesten Generation: Diese Funktion kann von Produkten der gesamten Hochlagerroboter-Reihe Driven by BALYO genutzt werden. Damit lassen sich die Verfügbarkeit der Regalplätze und die Übereinstimmung der Lasten mit zuvor definierten Standards validieren. Darüber hinaus können diese Algorithmen ohne Hardware-Änderung neue Palettenformate referenzieren, was angesichts der Vielfalt vorhandener Formate besonders von Logistikern geschätzt wird. Als Option können diese Bausteine zur 3D-Wahrnehmung direkt nach der Lastaufnahme Konturen und Höhe der Lasten erkennen und steuern. Mit dieser neuen Funktion kann ein zwischengeschaltetes System zur Kontrolle der Palettenproportionen entfallen, was die TCO bei Herstellern und Logistikern senkt.

- Größere Kundenautonomie in der mobilen Robotik durch erhöhte Digitalisierung: Nach der Entwicklung einer Reihe von mobilen Standardrobotern, die die breiteste Anwendungsabdeckung auf dem Markt bieten, konzentriert BALYO nun seine Anstrengungen und sein Know-how auf die Vereinfachung der Installations- und Nutzungs-Tools seiner Roboter. Wir wollen Kunden und Partner in die Lage versetzen, die Roboter über intuitivere Anwendungen selbst zu installieren und zu verwalten. Dieser Digitalisierungsprozess wird schließlich alle Phasen umfassen, von der Idee und Formalisierung eines Projekts über die Installation des Systems bis hin zur langfristigen Optimierung seiner Nutzung. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden die Verkaufs- und Installationsverfahren für die gesamte Roboterreihe ab Mitte 2020 standardisiert, wobei wir uns auf die bei 200 Anwendungen und Kunden in mehr als 30 Ländern gesammelten Erfahrungen stützen konnten;