Etwas Wasser, Stickstoff aus der Luft und Strom aus erneuerbaren Energien – Ammoniak besteht aus leicht zu beschaffenden Rohstoffen und wird deshalb als grüner Energieträger gehandelt.

Grüner Wasserstoff ist eine nachhaltige Alternative zu Benzin, Diesel, Kerosin und Schweröl. Um ihn zu gewinnen, wird Wasser unter Strom gesetzt und spaltet sich dadurch in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff (Elektrolyse). Wird dieser Prozess ausschließlich mit erneuerbarer Energie durchgeführt, dann handelt es sich um nachhaltigen Wasserstoff. Dieser kann für saubere Mobilität und eine effiziente Versorgung mit Strom und Wärme sorgen sowie als Speicher erneuerbarer Energien genutzt werden. Das macht Wasserstoff zu einem äußerst vielseitigen Energieträger und einem wichtigen Element der Energiewende.

Warum Ammoniak, wenn es doch Wasserstoff gibt?

Lässt man Wasserstoff im sogenannten Haber-Bosch-Verfahren mit Stickstoff reagieren, wird daraus Ammoniak – eine der meistproduzierten Chemikalien und Ausgangsstoff unter anderem für Düngemittel. Noch ist die Produktion auf Erdgas oder Kohle aufgebaut. Das erklärt, warum die Chemikalie für knapp 3 Prozent der globalen CO?-Emissionen verantwortlich ist. Doch jetzt soll ihr ein neuer Anstrich verpasst werden: Grün.

Aber warum Ammoniak einsetzen – wenn doch schon Wasserstoff für die Energiewende wesentliche Eigenschaften besitzt? Ganz einfach: Wenn es um die Speicherung, den Transport und die Verwendung der Energie geht, hat Ammoniak Vorteile.

Vor allem beim Transport ist Ammoniak unschlagbar

Die Bedingungen für die Produktion von Wind- und Solarenergie in großen Mengen sind oft nicht dort am besten, wo sie benötigt wird. Um die Energie in Form von Ammoniak oder Wasserstoff zu transportieren, müssen die Stoffe verflüssigt werden. Das geschieht bei ersterem bereits bei -33 Grad Celsius, während letzteres auf -253 Grad Celsius heruntergekühlt werden muss. Außerdem benötigt Ammoniak aufgrund seiner höheren Energiedichte weniger Platz und kann in dünnwandigen Metallcontainern gelagert werden. Wasserstoff hingegen benötigt Behälter, die hohen Druck aushalten müssen.