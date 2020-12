Datametrex AI erreicht vierten Meilenstein des IDEaS-Programms und bringt Nexalogy SMART auf den Markt

Toronto (Kanada), 9. Dezember 2020 - Datametrex AI Limited (TSX-V: DM, FWB: D4G, OTC: DTMXF) („Datametrex“ oder das „Unternehmen“) freut sich, das Erreichen des Component 1b Milestone 4 des IDEaS-Programms sowie die Markteinführung von Social Media Automated Reporting Technologies („SMART“) von Nexalogy bekannt zu geben. Das Unternehmen wird für den Component 1b Milestone 4 rund 218.000 CAD erhalten. Der Gesamtbetrag für alle Meilensteine in Component 1b beläuft sich auf rund 945.000 CAD.

Wie bereits zuvor gemeldet, handelt es sich bei Nexalogy’s SMART um eine moderne proprietäre Künstliche Intelligenz-Technologie. SMART reduziert die menschliche Beteiligung an der Datenanalyse und Berichterstattung auf ein Minimum. Es verringert den Zeitaufwand für die Integration und Interpretation großer Datensätze sowie für die Erstellung von Berichten erheblich. Nexalogy hat den Component 1b Milestone 4 des IDEaS-Programms erreicht, woraufhin SMART bei mehreren Bestandskunden intern getestet wurde. Es wird voraussichtlich im vierten Quartal 2020 vollumfänglich verfügbar sein.

Die KI-Berichterstattung über soziale Medien und andere Formen unstrukturierter Texte wird immer bedeutsamer. Globale Entwicklungen in der Informationslandschaft sowie die zunehmende Bedeutung der Telearbeit in Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie haben dazu beigetragen, dass eine strategische Berichterstattung über Daten von diesen Plattformen erforderlich ist.

In puncto Automation trägt SMART dazu bei, den Zeitaufwand für die Analyse und Verwaltung der Datenflut zu reduzieren. In puncto Objektivität trägt SMART dazu bei, menschliche Fehler beim Umgang mit großen Datenmengen zu reduzieren. SMART steigert die Effizienz für eine zusätzliche Verteidigungsebene gegen Terrorismus, Pandemien sowie allgemeine Krisen und verschafft Kunden einen Vorteil, um gesellschaftlichen Trends, Konkurrenten und neuen Zielgruppen voraus zu sein.

„Wir freuen uns über das Erreichen des Component 1B Milestone 4 des IDEaS-Programms sowie über die Einführung von SMART“, sagte Marshall Gunter, President und CEO von Datametrex AI. „Datametrex hat erhebliche Anstrengungen in die Forschung und Entwicklung hinter SMART gesteckt, was ein vorrangiges Ziel des IDEaS-Programms ist. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Spitzentechnologie unseren Kunden beträchtliche Vorteile bescheren wird. Wir freuen uns auf den Einsatz dieser Technologie in neuen Branchen.“