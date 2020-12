Abschluss einer Absichtserklärung für ersten Teilverkauf des Voltabox-Aktienpakets und die Gewährung von Kaufoptionen

Delbrück, 10. Dezember 2020 - Die paragon GmbH & Co. KGaA [ISIN DE0005558696] hat heute mit Schweizer Investoren eine Absichtserklärung im Hinblick auf den Abschluss eines Kaufvertrages für ein erstes Aktienpaket im Umfang von 18 % des Grundkapitals der Finanzbeteiligung Voltabox AG abgeschlossen. Vorbehaltlich der Durchführung einer vertiefenden Due Diligence soll bis Ende Januar ein Kaufvertrag für das Teilpaket abgeschlossen werden. Die Absichtserklärung sieht ferner vor, dass zusätzlich zu dem Verkauf des Aktienpakets verschiedene Call-Optionen gewährt werden sollen, mit denen die Investoren ihre Beteiligung an der Voltabox AG schrittweise auf 29,9 % und schlussendlich auf rund 50 % ausbauen können.

paragon würde bis zur Ausübung der Call-Optionen Voltabox-Aktionär bleiben, um an der erwarteten Werterholung der Finanzbeteiligung zu partizipieren. Ein dauerhaftes Engagement an der Voltabox AG ist aber nicht geplant.

In der Zwischenzeit hat paragon die günstige Marktentwicklung genutzt, um durch außerbörsliche Umplatzierungen ihren Voltabox-Anteil auf aktuell rund 54,5 % zu reduzieren. Mit dem beabsichtigten Investoren-Einstieg würde der Anteil von paragon an der Voltabox AG auf ein Niveau sinken, das zu einer Beendigung der Vollkonsolidierung der Voltabox AG in den Konzernabschluss der paragon GmbH & Co. KGaA führen wird.





