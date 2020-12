Giftigkeit von Gentechnik-Bt-Pflanzen zwanzig Mal höher als angenommen? / EFSA ignoriert jahrzehntelang entscheidende Daten der Firma Monsanto

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Bt-Proteine, die natürlicherweise in Bodenbakterien zu finden sind, wurden beiGentechnik-Pflanzen eingeführt, um diese giftig für bestimmte Insekten zumachen. Gleichzeitig produzieren Pflanzen wie Soja, Baumwolle oder Mais abernatürlicherweise auch Enzyme, die Protease-Inhibitoren (PI) genannt werden undden Abbau von Eiweißstoffen verhindern. Bereits in geringen Mengen können PI dieGiftigkeit der Bt-Toxine um ein Vielfaches erhöhen.In der Folge kann die Toxizität und Immunwirkung von Bt-Giften, die von Pflanzenproduziert werden, wesentlich höher sein als die der natürlichen Bt-Gifte. DieseProbleme betreffen alle Bt-Pflanzen, die derzeit angebaut oder importiertwerden, ebenso wie Mischungen dieser Pflanzen in Lebens- und Futtermitteln.Die EU steht derzeit kurz vor weiteren Importzulassungen vonGentechnik-Pflanzen. Es handelt sich um fünf Neuzulassungen von Mais und Soja,die Bt-Insektengifte produzieren und/oder gegen Herbizide resistent gemachtsind. Die Antragsteller sind Bayer (Monsanto) und Syngenta. Der Umweltausschussdes EU-Parlaments hat bereits mehrere Resolutionen gegen die anstehendenZulassungen verabschiedet.