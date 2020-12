Nemetscheks Tochtergesellschaft Spacewell aus dem belgischen Antwerpen übernimmt sämtliche Anteile an der spanischen Dexma, einem Anbieter von SaaS-Lösungen für das Energiedatenmanagement, die auf künstlicher Intelligenz basieren. Die Services werden von mehr als 4.000 Kunden in 30 Ländern weltweit genutzt. Zum Kaufpreis macht Nemetschek am Montag keine Angaben.„Dexma ergänzt unser bestehendes Angebot für Facility ...