Crestbridge erweitert Angebot in den Vereinigten Staaten durch Übernahme in New Jersey Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 14.12.2020, 22:46 | 64 | 0 | 0 14.12.2020, 22:46 | Crestbridge, die flexible Alternative für Private-Equity- und Immobilienverwaltungslösungen, gibt bekannt, dass das Unternehmen die Übernahme der in New Jersey ansässigen Ovation Fund Services plant. Bei Ovation handelt es sich um einen Anbieter von Fondsverwaltungs- und Rechnungs- und Berichtswesensserviceleistungen für in den Vereinigten Staaten ansässige Private Equity- und Immobilienfonds. Die Übernahme ergänzt das Kernserviceangebot von Crestbridge in beiden Anlageklassen. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201214005822/de/ Paul Perris, Chief Commercial Officer of the Crestbridge Group (Photo: Business Wire) Ovation wird am 31. Dezember 2020 Teil der Marke Crestbridge und darüber hinaus zur siebten Niederlassung des Unternehmens. Alle Mitarbeiter von Ovation werden Mitglieder des globalen Crestbridge Teams. Somit wird die Kontinuität des Kundendienstes und die Zusammenarbeit mit der größeren Crestbridge Group gewährleistet, um das aktuelle Serviceangebot weiterhin zu vergrößern und weiterzuentwickeln. Diese Übernahme erweitert die Präsenz von Crestbridge in den Vereinigten Staaten erheblich, wo das Unternehmen bereits über eine Niederlassung in New York verfügt. Zusätzlich wird seine Fähigkeit verbessert, Private Equity- und Immobilienfonds bereitzustellen. Darüber hinaus verbessert sie auch das multi-jurisdiktionelle Versprechen an seinen Kundenkreis, da die neue Niederlassung das bestehende Netzwerk von Niederlassungen von Crestbridge in London, Luxemburg, Bahrain, den Kaimaninseln, New York und Jersey (Kanalinseln) ergänzt, indem es Zugang zu seinem internationalen Expertenteam für nordamerikanischen Kunden bietet. Paul Perris, Chief Commercial Officer der Crestbridge Group, kommentierte die Übernahme der neuen Niederlassung mit den Worten: „Hierbei handelt es sich um einen weiteren signifikanten Erfolg bei der Verwirklichung unserer globalen Expansionsstrategie und Ausweitung des Zugangs zu unseren Lösungen für Private Equity- und Immobilien-Fondsverwaltern. Dies bietet insbesondere in Nordamerika ansässigen Kunden Zugang zu europäischen Anlagemärkten und schlüsselfertigen Lösungen. Dabei handelt es sich um einen zunehmend starken Trend und die Förderung ausländischer Investitionen in Nordamerika. Wir freuen uns sehr auf die Unterstützung unseres globalen Kundenkreises und unseren Beitrag zur Förderung ihres weiteren Erfolges.” Seite 2 ► Seite 1 von 2



