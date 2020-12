Die m:access-notierte FCR Immobilien meldet den Abschluss von Verlängerungen bestehender Mietverträge. Man schließe „mit den bestehenden Ankermietern der Objekte in Zeithain, Rastatt, Pulsnitz und Hagen mittel- bis langfristige Mietvertragsverlängerungen ab”, so das Immobilien-Unternehmen. Diese bringen FCR-Angaben vom Dienstag zufolge über die Laufzeit hinweg insgesamt 2,8 Millionen Euro an Einnahmen bringen werden.Unter ...