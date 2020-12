Kissigs Portfoliocheck: Dreht jetzt der Wind bei Mason Hawkins Turnaround-Spekulation General Electric?

Kissigs Portfoliocheck

In meiner Kolumne "" nehme ich regelmäßig auf für das " Aktien Magazin " von Traderfox die Depots der besten Value Investoren unserer Zeit unter die Lupe.In meinem 119. Portfoliocheck blicke ich mal wieder in das Depot von, der mit seinem Longleaf Partners Funds seit mehr als 40 Jahren überdurchschnittliche Renditen für seine Investoren einfährt. Hawkins vertritt einen klassischen Value-Investing-Stil und setzt auf vernachlässigte Branchen, die gerade so gar nicht en vogue sind an der Wall Street.