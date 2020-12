Alle Dämme brechen jetzt! Die Notenbanken haben beschlossen das System mit noch mehr Geld zu fluten! Das Ergebnis kennen Sie: Inflation und Geldentwertung! Gold wird als sichere Hafen immer wichtiger!

Liebe Leserinnen und Leser,

viele Minengesellschaften werden durch die hohen Metallpreise im Jahr 2020 beträchtliche Margen erzielen können. Insbesondere die Gold-und Silberminen machen enorme Gewinne! Nach der massiven Sommer-Rallye kam die natürliche und wichtige Korrektur und schüttelte Trader und Angsthasen aus dem Markt!

Wer aber wie Sie - als unser Leser - gut informiert ist und die Zusammenhänge erkennt, der macht richtig Geld! Gerade drehen die Minen wieder nach oben und wer jetzt noch nicht dabei ist muss sofort handeln!

Minenaktien werden Ihr Depot in 2021 zum Glänzen bringen! Sucht man sich zudem noch die richtigen Aktien, steht einem Ten-Bagger nichts mehr im Wege. Gold Bull Resources (WKN: A2QB29, Ticker: GBRC) wird hier ganz vorne mitspielen -daran haben wir keine Zweifel!

Die Analysten von Canaccord haben in einem Research auf die unglaublich guten Margen im dritten Quartal 2020 hingewiesen, welche die Minengesellschaften gerade im Edelmetallsektor erzielen. Die Experten gingen noch Mitte Oktober 2020 von einer durchschnittlichen Marge von 737 US-Dollar pro Unze aus. Das ist einem Bericht von S&P Global zufolge über 40% mehr, als man dies im alten Rekordjahr 2011 mit 524 US-Dollar pro Unze erreichen konnte.

Im Vergleich zum Vorjahr 2019 mit einer durchschnittlichen Marge von 371 US-Dollar hat sich diese sogar um fast 100% verbessert. 2020 dürfte sich somit als Rekordjahr entpuppen.

Auf absehbare Zeit sind außerdem derzeit keine Gründe für drastisch fallende Gold- und Silbernotierungen ersichtlich. Eher das Gegenteil ist der Fall, wenn man allein auf die künftig wohl weiterhin sehr expansive Geldpolitik der Notenbanken blickt und auch zusätzliche fiskalpolitische Manöver der Regierungen in den USA, Japan, Europa und in anderen Industriestaaten in eine Analyse mit einbezieht.

Wenn man dann noch von Kurszielen einer Reihe von Investmentbanken liest, muss man sich aktuell im Edelmetallsektor positionieren! Verpassen Sie diese Jahrhundert-Chance nicht!

Auf dem Weg zum Goldproduzenten braucht es zunächst hervorragende Projekte, um dann von der Phase der Exploration, über die Entwicklung zur Produktion übergehen zu können oder von einem Major übernommen zu werden! Unser Favorit in Nevada hat all diese Möglichkeiten!

Gold Bull Resources Corp.

(Ticker Kanada: GBRC; WKN: A2QB29)

In den vergangenen 3 Monaten haben wir Ihnen diesen Junior-Explorer, der von Newmont mit einem Hammer-Projekt „geadelt“ wurde immer wieder vorgestellt und über die erreichten Meilensteine berichtet.

Wir sehen in dieser Aktie Mega-Potential und glauben, dass es eine der besten Goldaktien in 2021 werden kann! Lesen Sie hier gerne unsere ausführliche Unternehmensvorstellung vom 17.09.2020 (Link zur Neuvorstellung).

Bevor wir Ihnen aber das nächste Update zu den wichtigsten Meldungen des Unternehmens geben, wollen wir zunächst kurz auf das charttechnische Bild bei Gold Bull Resources schauen! Und das sieht sehr positiv und brisant aus!

Nach der gesunden Kurskonsolidierung in den letzten Wochen dürfte hier jetzt ein sehr dynamischer Kursausbruch anstehen! Bis zum Erreichen der Jahreshochs winken hier schnelle Kursgewinne in Höhe von 60%

Quelle: Stockcharts.com

Positionieren Sie sich noch vor dem Chart-Ausbruch und biegen Sie auf die Überholspur, denn es geht wieder los! Die Aktie dreht und dürfte schon die kommenden Tage wieder deutlich ansteigen! Der starke Goldpreis tut sein übriges dazu!

Vertrauen Sie dem renommierten und äußerst erfahrenen Management-Team, dass aus ehemaligen Rio Tinto Managern besteht, und fahren Sie zusammen mit diesen Experten bald enorme Gewinne ein!

Seit Anfang November wurde es etwas ruhiger um diese Aktie, was aber nicht bedeuten soll, dass das Management-Team um CEO Cherie Leeden sich auf die faule Haut gelegt hat. Ganz im Gegenteil!

Wie wir aus dem direkten Management Kreis erfahren haben, plant man bereits den nächsten Paukenschlag! Nach der erfolgreichen Finanzierungsrunde Ende Oktober besitzt das Unternehmen eine prall gefüllte Akquise-Kasse, um das nächste Highlight-Projekt zu übernehmen! Kommt hier etwa wieder Newmont Mining ins Spiel???

Erst im Oktober sorgte schon der Mega-Deal mit Newmont Mining für mächtig Furore unter den Experten! Doch das wird noch lange nicht das Ende sein! Das Team verfügt über exzellente Kontakte zu den ganz großen Minenfirmen!

Wie wir bereits gesehen haben, unterhält das Team um den berühmten Chairman Craig Perry und CEO Cherie Leeden beste Beziehungen zu den Big Playern. Wir zählen 1+1 zusammen und folgern: Hier folgt sicher schon bald der nächste große Coup?

Gold Bull Resources (WKN: A2QB29, Ticker: GBRC) bietet wirklich alles, um als Anleger in den kommenden Monaten richtig Geld zu verdienen! Die Neubewertung kann kommen! Eine absolute Value-Aktie im Explorer-Mantel mit massivem Upside-Potential für alle, die jetzt günstig einsteigen!

Gold Bull Resources (WKN: A2QB29, Ticker: GBRC) ist ein auf Gold fokussiertes Explorations- und Erschließungsunternehmen mit einem Portfolio an aussichtsreichen Projekten in Nevada und Utah. Das Unternehmen besitzt zwei Goldprojekte in Nevada auf dem Northern Nevada Rift und Carlin Trend.

Das auf dem Trend liegende und bohrbereite Sandman-Projekt, das von Newmont erworben wurde, verfügt über eine Goldressource von 309.900 Unzen Gold gemäß einer Ressourcenschätzung nach NI 43-101 aus dem Jahr 2007. Eine aktualisierte Ressourcenschätzung ist bereits in Arbeit und kann in den nächsten Monaten vorgestellt werden.

Die Weichen sind in Richtung OUTPERFORMANCE sind gestellt!

Endgültiger Kauf des Sandman Projektes

Am 14. Dezember gab Gold Bull den endgültigen Transaktionsabschluss des Projekts Sandman von Newmont bekannt (LINK der Pressemitteilung). Sandman befindet sich in Nevada, USA, und wurde für USD 4 Millionen übernommen. Es liegt 23 km südlich der erfolgreichen Goldmine Sleeper, die in der Vergangenheit 1,7 Mio. Unzen Au mit M&I-Ressourcen von über ~3 Mio. Unzen Gold produzierte.

Quelle: Gold Bull Resources

Die Highlights dieses Projektes sind:

Nachgewiesene Goldmineralisierung mit 309.900 Unzen Gold (gemessene & angezeigte Ressource von 271.900 Unzen Gold plus eine abgeleitete Ressource von 38.000 Unzen Gold gemäß NI 43-101 Ressourcenschätzung von 2007)

Aktualisierte NI-43-101-Ressourcenschätzung wurde in Auftrag gegeben und eingeleitet

Liegt auf einem renommierten Goldtrend in der Nummer 1 unter den Bergbauregionen der Welt (~24 km von der Sleeper-Mine entfernt, die zwischen 1986 und 1996 1,7 Mio. Unzen Gold bei einem durchschnittlichen Erzgehalt von 7 g/t produzierte)

Umfangreiches & konsolidiertes Landpaket (117km² Sale Boundary) mit zahlreichen hochgradigen Goldexplorationszielen, die anhand historischer Daten identifiziert wurden

Expansionspotential mit signifikanten Bohrungen und Explorationen , die nach der Ressourcenschätzung durchgeführt wurden & massive Lücken in der Exploration unter Deckung

Genehmigungen von BLM und NDEP für das gesamte Landpaket in einer bergbaufreundlichen Jurisdiktion ohne bekannte Umwelt-empfindlichkeiten liegen vor

Beginn des Bohrprogramms für Q1 2021 geplant - Bohrung bereits genehmigt

Cherie Leeden (rechts), CEO von Gold Bull, merkte dazu wie folgt an:

„Sandman ist ein äußerst vielversprechendes Explorationsprojekt, das sich in einem bedeutenden Gold-Trend von Nevada findet. Derzeit wird eine aktualisierte 43-101-konforme Ressourcenschätzung erstellt; diese wird weitere Bohrarbeiten einschließen, die seit der Veröffentlichung der Ressourcenschätzung von 2007 durchgeführt wurden. Gold Bull hat mehrere neue Zielgebiete identifiziert, in denen noch nie Bohrungen durchgeführt wurden. Wir führen momentan eine geophysikalische IP-Untersuchung im Vorfeld der Bohrungen im ersten Quartal 2021 durch. Ich möchte dem Newmont-Team für seine Kooperation bei der Veräußerung dieses nicht betriebsnotwendigen Projekts an Gold Bull danken.“

Der nächste Deal dürfte auch schon fix abgeschlossen sein!

Auch der 100 %ige Erwerb des Minenprojekts Coyote vom Privatunternehmen Desert Mountain Gold LLC sollte nun jeden Tag vermeldet werden! Das Projekt umfasst insgesamt fast 2.000 Hektar und befindet sich im Bezirk Juab in West-Utah, USA. Es gilt als extrem aussichtsreich für eine Gold- und Silbermineralisierung und kann somit als absolute Portfolio-Verstärkung angesehen werden!

Quelle: Gold Bull Resources

Nachdem am 16. September zuerst die Absichtserklärung zum Kauf unterzeichnet wurde, wird nach einer ausführlichen Due-Diligence-Prüfung auch dieser Deal nun in ein paar Tagen eingetütet werden!

Durch eine laufende jährliche Zahlung von 50.000 USD, die bei Produktionsbeginn in eine 3%igen Nettoschmelzlizenzgebühr (NSR) zugunsten von Desert Mountain Gold LLC umgewandelt wird, kommt der Deal nun zu Stande. Eine Reduktion der Nettoschmelzlizenzgebühr um 1% auf dann 2% ist durch eine Zahlung von 1 Million USD vertraglich gesichert.

Zahlreiche weitere Top-News zu bestehenden Projekten sowie Neu-Akquisitionen werden mit Sicherheit demnächst schon folgen!

Jede neue Akquisition kann dann auch zu einer unmittelbaren Neubewertung des Unternehmens führen. Im Explorations-Segment kann es innerhalb weniger Tage um viele 100% nach oben knallen. Das ist keine Seltenheit!

Wir gehen stark davon aus, dass das hochkarätige Management mit Hochdruck ein starkes Portfolio an zusätzlichen Edelmetallprojekten in Nevada zusammenstellen wird.

Setzen Sie daher auf die exzellenten Kontakte der ehemaligen Rio Tinto Macher und vertrauen Sie darauf, dass nur die allerbesten Projekte akquiriert werden! Es wird sich für ihr Depot lohnen!

Name: Gold Bull Resources Corp. WKN: A2QB29 ISIN: CA3805561006 Börsenkürzel Deutschland: A2V5 Börsenkürzel Kanada: GBRC Letzter Börsenkurs an der Heimatbörse: 0,48CAD (TSX) bzw. 0,284 € in Frankfurt

Link zu aktuellen Kursen and der kanadischen Börse TSX: LINK

Link zu Kursen an deutschen Börsenplätzen: LINK

Bitte beachten Sie, dass die Umsätze im Regelfall an der kanadischen Hauptbörse deutlich höher als an deutschen Börsen sind. Gold Bull Resources Corp. handelt in Deutschland an den Börsen in Frankfurt, Berlin, München, Stuttgart und bei Tradegate. Bei genügend Volumen bietet sich der Kauf auch direkt in Deutschland an. Beachten Sie aber bitte immer limitierte Aufträge abzugeben! Generell sind Limit-Orders gegenüber reinen 'billigst' Orders vorzuziehen.

Wir sind keine Anlageberater - bitte beachten Sie unbedingt unsere Risikohinweise / Disclaimer.

Happy Trading wünscht Ihnen

Ihr Rohstoffradar-Team

Für die Berichterstattung über das das in diesem Artikel besprochene Unternehmen Pacific Empire Minerals wurden Verfasser und/oder Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt. Entweder Verfasser / Redakteur / Auftraggeber oder Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien, Optionen oder Warrants und können diese Positionen auch jederzeit aufstocken oder verkaufen! Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Für die Berichterstattung über das das in diesem Artikel besprochene Unternehmen Gold Bull Resources Corp. wurden Verfasser und/oder Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt. Entweder Verfasser / Redakteur / Auftraggeber oder Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien, Optionen oder Warrants und können diese Positionen auch jederzeit aufstocken oder verkaufen! Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

