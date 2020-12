Hier ist die schlimmste Aktie, die ich 2020 gekauft habe – und warum ich daran festhalte

Die Aktie von Macerich schloss am 31. Dezember 2019 bei 24,64 US-Dollar. Nur zehn Tage später habe ich meine bestehende Position in dem Unternehmen zu einem Preis von knapp über 25 US-Dollar aufgestockt.

Anfang Februar meldete der Einkaufszentrums-REIT solide (wenn auch nicht spektakuläre) Ergebnisse für das vierte Quartal. Darüber hinaus beschleunigte sich die Vermietungsaktivität im Jahr 2019, was darauf hindeutet, dass sich die Ertragstrends in den nächsten Jahren verbessern könnten. Die wachsende Angst vor der Pandemie führte jedoch dazu, dass die Aktien von Macerich bereits in der letzten Februarwoche nachgaben. Dieser Rückzug verwandelte sich im März in eine Talfahrt. Die Aktie von Macerich erreichte schließlich Anfang April ihren Tiefpunkt und schloss am 2. April bei nur 5,02 US-Dollar. Sie blieb den größten Teil des Jahres im einstelligen Bereich, hat sich aber in den letzten Wochen erholt und stieg von 6,96 Ende Oktober auf zwischenzeitlich mehr als 12,00 US-Dollar.

Natürlich hat die Macerich Aktie selbst nach dieser furiosen Rallye immer noch mehr als die Hälfte ihres Wertes in diesem Jahr verloren. Ich habe jedoch keine Pläne, zu verkaufen. Ich erwarte, dass die Aktie in den nächsten Jahren weiter an Boden gewinnt, da Macerich seine Immobilien aufwertet und Mieter, die zugemacht haben, durch Unternehmen mit besseren Aussichten ersetzt.

Macerich ist auf dem Weg der Besserung

Die COVID-19-Pandemie wütet immer noch, aber Macerich hat das Schlimmste der Krise bereits hinter sich gelassen. Bei Malls, die Macerich vor September wiedereröffnete, waren die Umsätze bis September bereits wieder auf 92 % des Niveaus von 2019 gestiegen. Der REIT profitierte wahrscheinlich von der Tatsache, dass acht seiner 20 produktivsten „Malls“ eigentlich Open-Air-Center sind.