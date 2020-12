Frankfurt / New York 21.12.2020 - Tesla wird am Montag in den S&P 500 Index aufgenommen und gehört zu den fünf größten Unternehmen. Nano One unterzeichnet Vertrag mit einem Autobauer. Boeings 737 MAX wird in Europa wieder zugelassen.



Der Autobauer Tesla wird am heutigen Montag der jüngste Neuzugang des S&P 500 und steigt damit in die oberste Börsenliga auf. Dabei wird das Unternehmen die sechsthöchste Bewertung in dem Index aufweisen. Im Vorfeld des Aufstiegs der Aktie in den Index haben die Papiere ein neues Hoch erreicht.





Teslas Aufnahme wurde möglich, da das Unternehmen fünf Quartale in Folge Gewinne eingefahren hat. Die Aktie ist im Jahresverlauf um mehr als 700 Prozent gestiegen, getrieben von der Spekulation des Marktes auf einen massiven Nachfragesprung bei E-Autos, aber auch der Betonung der Software-Sparte von Tesla, welche der Konkurrenz in den meisten Fällen um Jahre voraus ist.Tesla will in diesem Jahr 500.000 Einheiten ausliefern. Viele Beobachter gehen davon aus, dass mit dem Start des Model Y in Shanghai und der Fertigstellung und dem Produktionsbeginn im brandenburgischen Grünheide die Fertigung von 1,0 Mio. Einheiten möglich ist. Wie electrek.co berichtet, hat in Shanghai die Produktion des Model Y begonnen.Nano One meldet Deal mit AutomobilkonzernDie Profiteer-Empfehlung Nano One hat am Freitag mitgeteilt, dass man mit einem weltweit führenden Autobauer einen Vertrag zur Kathodenevaluierung unterzeichnet habe. Der in den USA ansässige multinationale Konzern will zusammen mit Nano One das Kathodenmaterial für den Einsatz von Li-Ionen Batterien für den Fahrzeugsektor evaluieren.Die Vice President of Business Development bei Nano One, Hamutal Ben Bassat, sagte, Ziel sei es, Leistung und wirtschaftlichen Nutzen des One-Pot Verfahrens, das Nano One für nickelreiche und kobaltfreie Kathodenmaterialien entwickelt hat, zu bewerten. Die Bemühungen von Nano One würden damit auf ein formelles Fundament gestellt. Zudem starte damit die zweite Kooperation mit einem großen Autobauer, was Bassat als grundlegend für den Aufbau einer langfristigen Beziehung bezeichnete. Im Falle einer wirtschaftlichen Realisierbarkeit dürften sich kommerzielle Möglichkeiten und Strategien der Nano One-Technologien in die Wertschöpfungskette von E-Autos ergeben. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/3h7BFWnDie Papiere von Nano One kletterten am Freitag nach Bekanntwerden des Deals um fast 20 Prozent.EASA erklärt Boeing 737 MAX für sicherDer US-Flugzeugbauer Boeing hat zwei schwere Jahre hinter sich. Schaut man auf die jüngsten Vorfälle in den Beziehungen mit Großbritannien, sieht die unmittelbare Zukunft aber kaum besser aus.Ein Lichtblick dürfte jedoch die jüngste Erklärung der europäischen Luftfahrtsicherheitsbehörde EASA sein. Der Chef der EASA Patrick Ky sagte gegenüber dem britischen Fernsehsender BBC, dass seine Organisation jeden Stein umgedreht bei der Überprüfung des Flugzeuges und der Analyse der Designanpassungen bei der 737 MAX.Die 737 MAX ist ein stark überarbeitetes Modell der ursprünglichen 737, welches im Oktober 2018 mit einem Absturz für Unruhe in der Branche sorgte. Wenige Monate später war ein zweites Flugzeug des Typs abgestürzt, weshalb im März 2019 alle 737 MAX stillgelegt werden mussten.Laut EASA-Chef Ky sei Boeing bei der Anpassung der Software sehr weit gegangen. Um wieder für den europäischen Luftraum zugelassen zu werden, müssen nun alle Flugzeuge die neue Software erhalten, weiterhin ist aber auch eine Anpassung der Verkabelung und der Cockpit-Instrumente nötig. Die Piloten müssen zudem Trainings wahrnehmen und jedes Flugzeug muss einzeln überprüft werden.Ky sagte, er sei sehr zuversichtlich, dass die 737 MAX nun ein „sehr sicheres Flugzeug“ sei. Solange die Pandemie aber nicht vorbei ist, dürfte der Flugzeugbauer davon aber wenig haben.Vor einigen Wochen hat Tesla seinen Battery Day veranstaltet und dort eine neue Batterietechnologie vorgestellt, die den Weg für den Durchbruch batterieelektrischer Fahrzeuge freimachen soll. Bei LG Chem wurde nun angekündigt, dass man ebenfalls eine Batterie mit einem neuen Formfaktor entwickeln wolle, deren Leistung und Kapazität deutlich über den aktuellen Batterien liegen sollen. Darüber hinaus will LG Chem die Produktion verdreifachen, was verdeutlicht, wie hoch die Erwartungen an die Nachfrageentwicklung sind.Nano One Materials Corp. (WKN: A14QDY) ist ein Technologieunternehmen, das ein patentiertes Verfahren zur kostengünstigen Herstellung von Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batterie-Kathodenmaterialien entwickelt hat. Die so hergestellten Kathoden können in E-Autos, Energiespeichern aber auch in Elektronikgeräten verwendet werden.Dan Blondal und Dr. Stephen Campbell von Nano One Materials Corp. haben sich kürzlich mit Joe Lowry vom Global Lithium Podcast zusammengesetzt, um über die jüngsten Entwicklungen im Unternehmen und auf dem Lithium-Markt zu sprechen. Den Podcast können sie sich unter anderem auf Spotify und Apple Podcast anhören. Mehr Informationen und den Podcast finden Sie auch hier:https://anchor.fm/globallithium/episodes/E70-Nano-One-efvbcuNano One Materials Corp. stellt mit seiner Technologie einzelne Kristallpartikel her, wodurch Risse und Leistungsabfälle, die sonst beim wiederholten Aufladen entstehen, vermieden werden. Da das Kathodenmaterial bei der Produktion von Lithium-Ionen-Batteriezellen das Teuerste ist, ist es im Sinne der Produzenten, diese Kosten zu senken. Im folgenden Video werden die Vorteile des neuen Kathodenmaterials erklärt.Quelle:www.youtube.com/watch?v=j-mnRWJwWT8Nano One Materials Corp. hat sich in den USA, Kanada, China, Japan, Korea und Taiwan insgesamt 16 Patente sichern können, darunter auch ein langlebiger und kobaltfreier Batterierohstoff. Eine Reihe von Autoherstellern haben bereits großes Interesse an den Entwicklungen von Nano One Materials. So hat man im Dezember 2019 über Fortschritte bei der gemeinsamen Entwicklungsarbeit mit der der chinesischen Pulead bei der Entwicklung und Optimierung der Produktion von Lithium-Eisen-Phosphat-(LFO)-Kathodenmaterial, berichtet. Pulead ist einer führenden Kathodenhersteller in China und hat dort einen Marktanteil von 15 Prozent. Neben Pulead gehören Volkswagen und die französische Saint Gobain zu den strategischen Partnern von Nano One Materials.Am 1. Oktober teilte Nano One Materials mit, dass man im dritten Quartal Mittelzuflüsse in Höhe von 5,82 Mio. CAD verzeichnete. Unter anderem konnte man den ersten Meilenstein im Rahmens eines geförderten Projektes abschließen, was zur Auszahlung von 2,8 Mio. CAD für den zweiten Meilenstein führte. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/3l5lFEVPeter Clausi von InvestorIntel hat sich kürzlich mit Dan Blondal, CEO, Director und Gründer von Nano One Materials in einem Interview über die Partnerschaften des Unternehmens und vor allem die Technologie von Nano One unterhalten:Quelle:https://bit.ly/36DP9W7Künstliche Intelligenz wird künftig in immer Bereichen zum Einsatz kommen. Die Profiteer-Empfehlung Perimeter Medical Imaging AI, Inc. (WKN: A2P6BF) setzt künstliche Intelligenz bei der Bildgebung in Geräten ein, die Chirurgen, Radiologen und Pathologen bei der Visualisierung von mikroskopischen Gewebestrukturen bei einem klinischen Eingriff unterstützt. Lesen Sie hier, wie sich Perimeter Medical Imaging AI, Inc. (WKN: A2P6BF) in den nächsten zwölf bis achtzehn Monaten entwickeln dürfte und warum das Unternehmen ein klassischer Übernahmekandidat ist:https://bit.ly/31AlgDIQuelle:www.nanoone.caNano One Materials hat am 10. August bekanntgegeben, dass man eine Entwicklungskooperation mit einem weltweit agierenden Hersteller von Kathodenmaterialien eingegangen ist. Im Rahmen der Kooperation sollen gemeinsam Kathodenmaterialien entwickelt und bewertet werden. Auch eine Kommerzialisierung der entwickelten Materialien ist möglich. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/31FAGoHWas die jüngsten Ereignisse bei Nano One Materials für das Unternehmen bedeuten, können Sie im Profiteer-Update hier nachlesen:https://bit.ly/2DPSkhoNano One Materials hat am 30. Oktober bekanntgegeben, dass man die Finanzierung, die am 14. Oktober bzw. am 15. Oktober ankündigte, erfolgreich abgeschlossen hat. Das Unternehmen hat dabei brutto 14,37 Mio. CAD erlöst. Die Mittel sollen für Forschung und Entwicklung, den Erwerb von Ausrüstung und andere Zwecke verwendet werden. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/325ACzSAm 24. November teilte Nano One Materials mit, dass man einen weiteren Durchbruch bei der Langlebigkeit von Batterien erzielt habe. Der Chief Technology Officer Dr. Stephen Campbell, sagte, dass in einem Testumfeld Probleme mit übermäßiger Gasung, Anodenverunreinigung und schlechten Zyklenlebensdauer überwunden werden konnten. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/398rGy1Nano One Materials Corp. hat am 18. Dezember bekanntgegeben, dass man einen Vertrag zur Evaluierung von Kathoden mit einem weltweit führenden Autobauer unterzeichnet habe. CEO Dan Blondal sagte, man konnte einen großen, internationalen Marktführer im Bereich Elektrofahrzeuge zur Pipeline an Möglichkeiten hinzufügen. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/3gYQPgoNano One Materials Corp. (WKN: A14QDY) bietet in einer Phase des Wandels eine Technologie, die diesen Wandel beschleunigen dürfte. Das Unternehmen bewegt sich einem Markt, der in fünf Jahren ein Volumen von 23 Mrd. USD erreichen könnte. Gleichzeitig liegt die Bewertung aber nur bei rund 100 Mio. CAD. Am 6. Mai meldete das Unternehmen zudem, dass man eine nicht rückzahlbare Förderung in Höhe von 3 Mio. CAD durch die Provinz British Columbia erhalten habe, womit die bisherige Förderung des Projektes zur Skalierung moderner Batteriematerialien auf mehr als acht Millionen CAD anwächst. 