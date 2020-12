Crowdfunding Immobilien Neue Bergfürst-Projekte führen Anleger-Ranking der investierbaren Immobilien-Crowdfundings an

Die beiden Bergfürst-Projekte „NEOS“ in Bremen und „Reileck-Quartier“ in Halle sind aus Sicht der Anleger die Top-Projekte in Deutschland, in die momentan investiert werden kann.

Beide Projekte konnten bereits jeweils 3 Mio. Euro Anlegergelder einsammeln. Das Projekt „NEOS" erreichte diese Summe nach nur 7 Tagen Fundingdauer und liegt damit in der Fundinggeschwindigkeit um 73% besser als durchschnittliche Crowdfunding-Projekte. Dies spricht für eine sehr gute Bewertung der Investitionsmöglichkeit, die mit einem attraktiven Kupon von 6,5% ausgestattet ist, durch die Anleger. Basis für den hohen Mittelzufluss in das Projekt dürften der hohe Vorvermietungsstand bereits vor Baubeginn und die Sicherheiten in Form einer Grundschuld und einer Höchstbetragsbürgschaft sein. Weitere Informationen über die neuen Bergfürst-Projekte und die objektive Bewertung durch Crowdrating.immo erhalten Sie hier. Direkt zur Investitionsmöglichkeit auf Bergfürst gelangen Sie hier. Crowdrating.immo beobachtet seit Juli 2017 das Anlegerverhalten und den Fundingverlauf sämtlicher Immobilien-Crowdfundings aller sieben relevanten deutschen Plattformen. Aus mittlerweile über 10.000 Datenpunkten wird ein einzigartiges und objektives Rating („Smart Benchmark") ermittelt, welches interessierten Investoren verdeutlicht, ob eine laufende Finanzierung ein „Anlegerliebling" oder ein „Ladenhüter" ist. Dadurch erhalten interessierte Investoren wertvolle Hinweise für Ihre Anlageentscheidungen. Crowdrating.immo stellt dieses Rating kostenlos zur Verfügung.





