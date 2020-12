Haier Smart Home Co.,Ltd.: Notierung der Haier Smart Home H-Aktien realisiert globale 'A＋D＋H'-Kapitalmarktplattform

Notierung der Haier Smart Home H-Aktien realisiert globale "A+D+H"-Kapitalmarktplattform Qingdao / Shanghai / Hongkong / Frankfurt, 23. Dezember 2020 - Haier Smart Home Co., Ltd. ("Haier Smart Home" oder "die Gesellschaft", Börsenkürzel: 690D, 600690.SH, 6690.HK) hat die Aufnahme des Handels mit H-Aktien des Unternehmens unter dem Börsenkürzel 6690 im Hauptsegment der Börse Hongkong bekannt gegeben.

Mit dem heutigen Tag ist die Privatisierung der Haier Electronics Group Co., Ltd. durch Haier Smart Home (6690.HK) im Rahmen eines Umstrukturierungsangebots endgültig abgeschlossen worden. Dem Angebotsprospekt entsprechend wurde die Notierung der Aktien der Haier Electronics Group., Ltd. im Hauptsegment der Börse Hongkong (HKEX) heute um 9.00 Uhr (HKT) offiziell zurückgezogen. Haier Electronics ist damit eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Haier Smart Home. Die Haier Group ist weiterhin Mehrheitsaktionär von Haier Smart Home.

Das Management von Haier Smart Home erklärte dazu: "Die Notierungsaufnahme von Haier Smart Home an der HKEX spricht für das Vertrauen des Unternehmens in den Kapitalmarkt Hongkong. Gemeinsam mit unseren Aktionären freuen wir uns jetzt darauf, das erfolgversprechende Kapitel der Haier Smart Home in der Ära des Internet of Things am Hongkonger Kapitalmarkt aufzuschlagen."



Weltweite Kapitalmarktplattform zur Realisierung von Synergieeffekten

Als marktführender Player in der globalen Haushaltsgeräteindustrie und weltweiter Vorreiter bei Smart-Home-Lösungen ist Haier Smart Home bereits mit seinen A-Aktien an der Shanghai Stock Exchange und den D-Aktien an der Frankfurter Börse notiert. Mit der Börsennotierung in Hongkong ist Haier Smart Home jetzt entsprechend der weltweiten Aktivitäten der Gesellschaft ein dreifach-börsennotiertes Unternehmen. Wie im Angebotsprospekt beschrieben, sollen Haier Smart Home und Haier Electronics nach Abschluss des Privatisierungsplans potenzielle Synergieeffekte sowohl in der Geschäftsentwicklung als auch der Unternehmensführung realisieren sowie ihre Wettbewerbsvorteile ausbauen.