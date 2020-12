---------------------------------------------------------------------------

Offenlegungsmitteilung



Matador Partners Group AG gewinnt weitere strategische Investoren - Offenlegung von Beteiligungen



Sarnen, 30. Dezember 2020 - Die an der Berner Börse gelistete Matador Partners Group AG (Valor: 4279720 / ISIN: CH0042797206 / Börsenkürzel: SQL), der Spezialist für Secondary Private Equity, veröffentlicht eine Offenlegungsmitteilung:



Die Interessensgemeinschaft, bestehend aus dem Verwaltungsrat und Partnern der Gesellschaft, hält 69,65% der Stimmrechte. Die Gruppe, deren 12 Mitglieder Dr. Robert Ettlin, Dr. Florian Dillinger, Dr. Markus Steinhauser, Jürgen Steinhauser, Georg Huber, Mathias Giebken, Heinrich Gropper, die MG Trust GmbH, die SW Verwaltungs GmbH, die JHS Invest GmbH & Co KG, die SW Verwaltungs GmbH und die Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH sind, hält 7.818.418 Inhaberaktien (ISIN CH0042797206) zu nominal je CHF 1.00, was einem Stimmrechtsanteil von 50,34% entspricht, und 3.000.000 Namenaktien zu nominal je CHF 0.10, was einem Stimmrechtsanteil von 19,31% entspricht - in Summe 69,65% der Stimmrechte.



Über die Matador Partners Group AG:

Die Matador Partners Group AG (CH0042797206) mit Sitz in der Schweiz ist spezialisiert auf Secondary Private Equity Investments, mit denen die Gesellschaft ein nach Branchen, Regionen und Wirtschaftszyklen breit diversifiziertes Private Equity Portfolio aufgebaut hat. Die Aktie ist in der Schweiz am Börsenplatz Bern sowie in Deutschland handelbar.

1157116 30.12.2020



