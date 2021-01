München (ots) -



- Beliebiger Fahrerkreis erhöht Kfz-Versicherungsbeitrag um 180 Prozent

- Bei falschen Angaben drohen Beitragsanpassungen und Vertragsstrafen - Notfälle

ausgenommen

- 300 CHECK24-Expert*innen beraten bei allen Themen rund um die Kfz-Versicherung



Grundsätzlich dürfen Personen nur dann einen Pkw nutzen, wenn sie im

Kfz-Versicherungsvertrag angegeben sind. Fahrberechtigte können entweder

namentlich benannt oder über ihre familiäre Zugehörigkeit angegeben werden, z.

B. das volljährige Kind. Daneben kann auch ein größerer Fahrerkreis eingetragen

werden - beispielsweise dürfen alle Personen über 23 Jahre das Auto nutzen.





Die Kfz-Versicherung wird in der Regel umso teurer, je mehr Personen den Pkwfahren dürfen. Denn dadurch steigt statistisch das Unfallrisiko. Ein beliebigerFahrerkreis verteuert die Kfz-Versicherung im Schnitt um 180 Prozent.1)"Besonders wenn Fahranfänger*innen in die Kfz-Versicherung ihrer Elternaufgenommen werden und dadurch der Beitrag steigt, lohnt sich einAnbietervergleich" , sagt Dr. Tobias Stuber, Geschäftsführer Kfz-Versicherungenbei CHECK24. "Die Aufschläge für junge Fahrende unterscheiden sich zwischeneinzelnen Versicherern deutlich."Bei falschen Angaben drohen Beitragsanpassungen und Vertragsstrafen - NotfälleausgenommenVerursacht jemand einen Unfall und ist nicht in der Kfz-Versicherungeingetragen, greift die gesetzlich vorgeschriebene Haftpflichtversicherungtrotzdem. Bei Falschangaben kann es aber trotzdem teuer werden.In diesem Fall berechnet der Kfz-Versicherer den Beitrag für das betreffendeVersicherungsjahr neu und fordert den Differenzbetrag nach. Je nach Versichererkönnen zusätzliche Vertragsstrafen beispielsweise in Höhe eines Jahresbeitragsfällig werden. Auch die Fahrenden kann die Versicherung in Regress nehmen - beigrober Fahrlässigkeit oder Vorsatz auch in voller Schadenshöhe.Notfälle sind aber immer ausgenommen. Bei Kreislaufproblemen auf der Autobahnbeispielsweise, darf eine weitere Person das Steuer übernehmen.Fahruntüchtigkeit aufgrund von Alkohol zählt allerdings nicht als Notfall."Manche Assekuranzen versichern zusätzliche Fahrer*innen auch für einige Tagekostenlos oder gegen eine geringe Gebühr" , sagt Dr. Tobias Stuber. "Soll beider Fahrt in den Urlaub eine weitere Person ans Steuer, lohnt es sich, bei derKfz-Versicherung nachzufragen."Vergleichsportale fördern Anbieterwettbewerb - Gesamtersparnis von 318 Mio. Euroim JahrVergleichsportale fördern den Wettbewerb zwischen Anbietern vonKfz-Versicherungen. So sparten Verbraucher*innen durch den Wechsel innerhalb