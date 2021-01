Noch zu Beginn dieses Jahres markierte das Papier des Coca-Cola-Konzerns nach einer jahrelangen Rallye bei 60,13 US-Dollar seinen vorläufigen Höhepunkten, dieses wurde anschließend durch den Corona-Crash zurück auf 36,27 US-Dollar unterbrochen. Seit Mitte März herrscht wieder ein intakter Aufwärtstrend, innerhalb dessen konnte der Wert zurück in den Widerstandsbereich aus Ende 2019 um 55,00 US-Dollar zulegen. Doch genau dieser Bereich bereitet zu Beginn dieses Jahres massive Probleme und schickte die Aktie talwärts. Aktuell hat Coca-Cola mit dem 50-Tage-Durchschnitt zu kämpfen, ein Bruch dessen würde ein Folgeverkaufssignal auslösen und könnte für einen sehr kurzzeitigen Short-Einstieg genutzt werden.

Massiv unter Druck

Sobald der 50-Tage-Durchschnitt sowie die Kursmarke von uns 52,00 US-Dollar unterschritten werden, drohen weitere Abschläge in den Bereich des EMA 200 sowie der dort verlaufenden Unterstützung bei rund 50,00 US-Dollar. Wer möchte, könnte sich nun kurzzeitig auf die Seite der bärischen Marktteilnehmer stellen und beispielsweise über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN MA3K54 an einem Ausverkauf partizipieren. Eine sofortige Rückkehr mindestens über 54,00 US-Dollar würde das Blatt jedoch im heutigen Handelsverlauf noch wenden können, dann wären direkt dazu Gewinne an die Dezemberhochs bei 54,93 US-Dollar vorstellbar. Aber erst darüber darf von einer Rückkehr zurück an die Jahreshochs aus 2020 bei 60,13 US-Dollar geträumt werden.