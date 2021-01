DEUTSCHE BANK belässt MUNICH RE auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Munich Re von 225 auf 240 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Bei den europäischen Versicherern dürfte in diesem Jahr eine Normalisierung der Lage in puncto Dividendenzahlungen und Jahresergebnisse die Neubewertung der Branchenwerte weiter vorantreiben, schrieb Analyst Oliver Steel in einer am Mittwoch vorliegenden europäischen Sektorstudie. Für weiter steigende Kurse sprächen zudem Aspekte wie eine Verbesserung der gesamtwirtschaftlichen Lage und die Aussicht auf einen nur leichten Anstieg der risikofreien Marktzinssätze. Bei dem Rückversicherer Munich Re rechnet Steel derweil mit höheren coronabedingten Schäden als bislang, so dass er seine Schätzungen für 2020 insgesamt senkte./la/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2021 / 16:46 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.